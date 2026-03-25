Чи чекати на гречку по 100 грн: прогноз щодо цін в Україні

Гречка / © krasota.ck.ua

Попри минулорічний низький врожай, українцям не варто готуватися до шокових цін на гречку. Перехідні залишки минулих років допоможуть втримати вартість популярної крупи на стабільному рівні.

Про це розповіла керівниця аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин у ефірі телеканалу «Новини.LIVE».

Вона зазначила, що ціни на одну з найпопулярніших серед українців круп залишатимуться стабільними і не досягнуть різкого зростання до 60, 70 чи навіть 100 грн за кілограм.

«Особисто я стосовно гречки спокійна, що наступного року ціну на рівні 60-70-100 гривень за кілограм, які ми бачили в 2022 році, ми не побачимо. Так само ми не побачимо таку ціну до кінця поточного року, до збору врожаю», — сказала Литвин.

Вона пояснила, що хоча торік урожай гречки був невеликим, ситуацію вирівнюють запаси, які залишилися з попередніх років, коли обсяги виробництва перевищували рівень споживання.

До слова, в Україні через надлишок врожаю здешевшали овочі: аграрії збільшили площі після торішнього дефіциту, тому картоплю зараз продають по 7-8 грн, а моркву та буряк — по 4-5 грн. Натомість гречка дорожчає, оскільки фермери скоротили її посіви, що разом із діями посередників створило дефіцит на ринку, пояснив нардеп Дмитро Соломчук. Він зазначив, що попри популярність крупи, її реальне споживання в країні залишається невисоким.