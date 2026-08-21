Чи дадуть субсидію, якщо є ще одна квартира або будинок: у ПФУ вказали на важливу умову

Субсидії / © УНІАН

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Наявність додаткового майна зазвичай позбавляє права на допомогу від держави, проте для однієї категорії громадян роблять виняток.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

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Хто з пенсіонерів має право на допомогу

У відомстві зазначають, що розраховувати на житлову субсидію за наявності успадкованої нерухомості можуть громадяни, які вийшли на пенсію за віком, якщо у їхній власності є лише одне основне житлове приміщення.

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«За зазначених обставин ви маєте право на субсидію, оскільки отримуєте пенсію за віком (на отримувачів пенсії за вислугу років, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника ця норма не поширюється) та крім житла, отриманого в спадщину, маєте лише одне житлове приміщення», — роз’яснили у ПФУ.

Таким чином, для громадян, які одержують пенсію з інших підстав, ця норма не застосовується.

Головні вимоги щодо нерухомості

Головна умова для отримання субсидії — не здавати житло в оренду. У Пенсійному фонді пояснили, що це стосується всієї нерухомості у власності, зокрема й успадкованої. Відсутність орендарів має підтвердити спеціальний акт обстеження умов проживання.

У відомстві уточнюють, що це правило регулюється пунктом 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848.

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Порядок оформлення акта обстеження житла

Для підтвердження реальних умов проживання складається спеціальний документ. Згідно з пунктом 9 того ж Положення №848, якщо рішення про призначення або відновлення субсидії ухвалюється на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства чи фактичного місця проживання, його складає посадова особа виконавчого органу.

Процедура відбувається після відповідного звернення громадянина, після чого складений акт передається до органу Пенсійного фонду України.

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