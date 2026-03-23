Чи дійсно Україна має пального лише до кінця березня: пояснення експерта

© Associated Press

Реклама

Попри моторошні прогнози західних ЗМІ, ніякого дефіциту дизильного пального немає і не прогнозується.

Про це заявив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн у своєму Facebook, коментуючи гучну статтю Reuters.

«З посиланням на Консалтингову групу А-95 несеться про начебто дефіцит дизпального, якого начебто лишилось до кінця березня. Заявляю: ці публікації є результатом неправильного розуміння змісту професійних оглядів ситуації на ринку», — сказав Куюн.

Реклама

За його інформацією, ротягом березня обсяги постачання пального до України відбуваються на рівні 2025 року, навіть є очікування формування певного запасу на квітень. Контрактування на квітень триває, в середньому 40% вже зарезервовано.

«Неправильне трактування матеріалу на enkorr, який став джерелом інформації начебто про дефіцит, пов’язано з тим, що решту обсягів постачальники підтверджують, але залишається питання ціни. Тобто це пальне буде придбано, але ціна ще не відома. Ще раз. Ніякого дефіциту немає і не передбачається. Тим більше, черг за дизелем по 85 грн чомусь немає», — підсумував експерт.

Нагадаємо, сьогодні, 23 березня, видання Reuters опублікувало гучну статтю, в якій повідомило, що Україна має запаси дизельного пального лише до кінця березня, а ситуація з постачанням у квітні залишається невизначеною.

