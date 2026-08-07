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Чи може отримати субсидію людина, яка тимчасово не працює
Українці, дію трудового договору яких тимчасово призупинено, також можуть претендувати на житлову субсидію.
Українці, які не можуть самостійно покрити комунальні рахунки, можуть отримати субсидію, але для безробітних є певні умови.
Про це повідомили у ПФУ.
«Призупинення трудового договору не є підставою для автоматичної відмови у призначенні субсидії. Якщо виконані встановлені законодавством умови, державна допомога може бути призначена», — йдеться у повідомленні.
Водночас під час призначення субсидії враховується сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ). Якщо людина самостійно сплатила ЄСВ у розмірі не меншому за мінімальний протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем звернення, субсидію можуть призначити. Також замість неї це може зробити роботодавець.
Субсидії в Україні — останні новини
В Україні одержувачі житлової субсидії можуть не лише втратити право на державну допомогу, а й бути зобов’язаними повернути вже виплачені кошти. Українська держава може відмовити у призначенні субсидії на комунальні послуги через незадекларовані статки, купівлю валюти чи наявність нового авто.
Також є ціла низка категорій мешканців, яким субсидію на неопалювальний період призначать лише після особистого звернення.