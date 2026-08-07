Чи може отримати субсидію людина, яка тимчасово не працює

Субсидія

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Українці, які не можуть самостійно покрити комунальні рахунки, можуть отримати субсидію, але для безробітних є певні умови.

Про це повідомили у ПФУ.

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«Призупинення трудового договору не є підставою для автоматичної відмови у призначенні субсидії. Якщо виконані встановлені законодавством умови, державна допомога може бути призначена», — йдеться у повідомленні.

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Водночас під час призначення субсидії враховується сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ). Якщо людина самостійно сплатила ЄСВ у розмірі не меншому за мінімальний протягом кварталу, що передує кварталу перед місяцем звернення, субсидію можуть призначити. Також замість неї це може зробити роботодавець.

Субсидії в Україні — останні новини

В Україні одержувачі житлової субсидії можуть не лише втратити право на державну допомогу, а й бути зобов’язаними повернути вже виплачені кошти. Українська держава може відмовити у призначенні субсидії на комунальні послуги через незадекларовані статки, купівлю валюти чи наявність нового авто.

Також є ціла низка категорій мешканців, яким субсидію на неопалювальний період призначать лише після особистого звернення.

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