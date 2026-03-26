Гроші
43
3 хв

Чи може Україна обійтися без газу з Угорщини: експерт розповів

Майже 50% імпортного газу, який надходить до України, постачається через Угорщину.

Ігор Бережанський
Майже половина імпортного газу, який отримує Україна, надходить із Угорщини, яка, своєю чергою, імпортує його з Росії через Турецький потік.

Про це в коментарі Еспресо заявив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

«Особливої альтернативи поставкам газу з Угорщини Україна не має. Так, є інші магістральні газопроводи, які можна використовувати, — Польща, Словаччина, Румунія. Але питання не лише у їхній пропускній здатності, а й у тому, що цей газ ще треба купити. Зараз єдиним великим постачальником залишається Росія через Турецький потік», — каже Юрій Корольчук.

Ще одним значним постачальником газу до Європи є Азербайджан. Україна минулого року навіть отримувала тестові обсяги палива з цієї країни, однак до стабільних поставок справа не дійшла.

«Азербайджанна рік дає 10 млрд кубометрів газу на Європу. Але у них є свої клієнти — цей газ через трансадріатичний газопровід йде в Італію. Ми туди вклинитись не можемо», — зазначає експерт.

Він додає, що Угорщина отримує трубопровідний російський газ через Турецький потік, а Україна фактично купує його у трейдерів.

«Наші беруть газ у трейдерів. Але треба розуміти, що трейдери не будуть вони качати газ десь зі сторони Швейцарії чи Німеччини. Вони візьмуть те, що поряд живе. Тому фізично це російський газ, звичайно», — пояснює Корольчук.

За його словами, Угорщина, як партнер Росії, домовляється про закупівлю ресурсу, після чого перепродає його Україні.

«Якщо подивитися загалом, то десь під 50% — це власне той газ, який ми отримуємо через Угорщину. Може бути навіть більше, — залежить там від різних ситуацій, контрактів тощо. Тому замістити його зараз буде дуже складно», — наголошує експерт.

Водночас Словаччину як альтернативного постачальника також складно розглядати, адже вона отримує той самий російський газ через Угорщину.

«Тобто Угорщина, виходить, нам відмовляє у поставках, але дасть можливість отримувати газ через Словаччину. Не знаю, чи Фіцо на це піде. Вони вже нам аварійну електрику відсікли. Про це мало говорять, але це ризик», — каже експерт.

Він також звертає увагу на нещодавній інцидент із румунсько-молдавською лінією.

«І це ситуація, що днями сталася з румунсько-молдавською лінією. Її причина якраз тому, що Укренерго не змогли швидко отримати аварійну допомогу. Бо зазвичай цю допомогу ми беремо у Словаччини. Так, нічого критично не сталося, вже не зима. Але все одно ситуація не надто добра», — зазначає Корольчук.

На його думку, найближчим часом суттєвих змін на газовому ринку очікувати не варто.

«Тому по газу я перспектив не бачу поки що. Але мені здається, що усе це до виборів. Після виборів, навіть якщо переможе Орбан, ситуація і з „Дружбою“ визначиться, і поставки газу можуть там відновитися», — підсумував експерт.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про призупинення транзиту газу до України.

Ми раніше інформували, що речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що попри погрози прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана перекрити постачання газу для України, наша країна продовжує отримувати «блакитне паливо» транзитом із цієї країни.

