Чи можливо конфіскувати заморожені активи РФ: чітка відповідь Макрона

президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

Реклама

У США вказували на ідею про те, що на рахунках європейських банків лежать мільярди російських доларів, які можна було б вилучити. Однак конфіскувати активи РФ не дозволяє міжнародне право.

Про це розповів президент Франції Еммануель Макрон CBC News.

Очільник Франції застерігає, що недотримання міжнародного права породжує суцільний хаос.

Реклама

«І ви не можете вилучити ці активи у центрального банку навіть у такій ситуації. І я думаю, що це питання довіри, і дуже важливо, щоб наші країни поважали міжнародне право. Тому що це наша проблема всюди», — пояснив французький лідер Макрон.

Так це працює і в питанні Близького Сходу, додав політик, і в контексті України.

«Коли деякі країни починають не поважати міжнародне право, і коли ми недостатньо сильні, це початок повного хаосу. Тому ми будемо поважати міжнародне право. Ми передбачувані, і ми не будемо робити всі неможливі речі з цими замороженими активами», — наголосив він.

Він також акцентував, що кошти, отримані заморожених активів, вже частково спрямували на фінансування потреб України.

Реклама

Як стверджував очільник оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовекамп в ексклюзивному інтерв’ю ТСН, Німеччина працює над використанням російських «заморожених» активів для закупівлі зброї для потреб Києва.

Журналіст запитав посадовця, чи реальною є можливість спрямування коштів від «заморожених» активів РФ для закупівлі зброї для України.

«Так», — впевнено та лаконічно відповів Рьовекамп.

Раніше ми писали про те, коли Україна може отримати заморожені російські активи. Так, процес може бути запущений 2026 року. Тоді Росію звинуватять як агресора юридично.

Реклама

«Отримати російські активи буде легше у наступному році, коли запрацює трибунал щодо російської агресії. Адже тоді буде зрозуміло що процес звинувачення Росію як агресора в юридичному сенсі пішов», — пояснив політолог-міжнародник Дмитро Левусь.