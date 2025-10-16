Чи можливий різкий стрибок курсу валют в Україні: прогноз банкіра до кінця жовтня

Курс валют / © ТСН

Валютний ринок готується до традиційного для жовтня сплеску активності, спричиненого імпортерами. Цей сезонний чинник часто призводить до перевищення попиту над пропозицією на рівні 10–15%, що є очікуваною динамікою.

Про це розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності «Глобус Банку» Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

«Проте варто наголосити, що завдяки режиму „керованої гнучкості“ НБУ оперативно реагує на такі коливання, поглинаючи надлишковий попит через валютні інтервенції. Прогнозований тижневий обсяг таких операцій не перевищить 800 млн доларів, чого цілком вистачить для утримання стабільності курсу», — сказав він.

За його словами, система валютних змін залишатиметься стабільною: різниця між міжбанком і готівковим сегментом буде мінімальною, а щоденні коливання незначними. Проте Лєсовий звернув увагу, що обмінні пункти, які прагнуть перестрахуватися в періоди сезонного попиту, можуть встановлювати спреди (різницю між курсами купівлі і продажу) суттєво ширші, наприклад, за міжбанківські.

Банкір наголосив, що окремої уваги заслуговує поведінка євро.

«Курс євровалюти залежатиме від котирувань долара в парі з євро на світових ринках. Американський шатдаун, геополітичні процеси (Близький Схід, війна в Україні), поведінка інвесторів дещо розширили співвідношення долара до євро, проте воно лишається в межах 1,15–1,18. Це означає, що курс євро в Україні не вийде за межу звичних коливань», — зазначив Лєсовий.

Основні показники валютного ринку з 20 по 26 жовтня, за його прогнозом, будуть наступними:

коридори валютних змін: 41,4-41,7 грн/дол. та 48-49 грн/євро (на міжбанку) та 41,25-41,65 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: на міжбанку — до 0,05-0,15 грн, у банках — до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах — до 0,3 грн;

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1-0,15 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

«Таким чином, наступного тижня стрімкі зміни ситуації на валютному ринку малоймовірні. Режим „керованої гнучкості“ підтверджує стійкість ринку. Водночас воєнні ризики та наслідки обстрілів залишаються суттєвими і непередбачуваними», — резюмував Лєсовий.

