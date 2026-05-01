Чи можна купити страховий стаж для пенсії, якщо ніколи не працювали

2026 року для виходу на пенсію у 60 років потрібно 33 роки страхового стажу

Українське законодавство дозволяє придбати страховий стаж навіть тим, хто ніколи не працював, через систему добровільної участі. У такому разі можна або поступово накопичувати стаж на майбутнє, або докупити відсутні роки за минулі періоди.

Про це Інформатору розповіла адвокатка, керівниця ЮК «Prima Leader Group» Діна Дрижакова.

Існує два основні механізми

Перший — договір на майбутнє (поступова сплата): ви укладаєте договір із Пенсійним фондом або податковою та щомісяця сплачуєте внески. Це підходить, якщо вам ще немає 60 років.

Другий — одноразова сплата за минулі періоди: якщо вам уже виповнилося 60 років і стажу для пенсії не вистачає, його можна оплатити одразу за попередні роки.

Які розрахунки

Мінімальний страховий внесок (22%): 1 902,34 грн на місяць. При купівлі за минулі періоди: застосовується коефіцієнт 2. Тобто один місяць стажу коштуватиме 3 804,68 грн.

Рік стажу «заднім числом»: коштуватиме вам 45 656,16 грн. Якщо людина ніколи не працювала, їй потрібно мінімум 15 років стажу лише для того, щоб мати право на будь-яку пенсію (у 65 років). Купівля такої кількості років обійдеться майже у 685 000 грн.

Раніше повідомлялося, що період роботи до 2004 року може бути виключений зі страхового стажу, якщо немає відповідного запису в трудовій книжці.

