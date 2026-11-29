Робота під час повітряної тривоги / © ТСН

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Працівник має право залишити робоче місце під час повітряної тривоги, якщо вважає умови праці небезпечними для свого життя та здоров’я. При цьому за ним має зберігатися середній заробіток.

Про це заявив юрист Віталій Дудін в ефірі «Київ 24».

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За словами юриста, законодавство про охорону праці продовжує діяти й під час воєнного стану. Зокрема, стаття 6 закону України «Про охорону праці» передбачає право працівника відмовитися від виконання роботи, якщо виникла виробнича ситуація, небезпечна для його життя, здоров’я або людей, які його оточують.

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Так, працівник має право припинити роботу та залишити небезпечне місце. За період простою з причин, що виникли не з його вини, за ним має зберігатися середній заробіток.

Окремо Дудін звернув увагу на ситуації, коли підприємство продовжує працювати під час повітряної тривоги.

За його поясненням, навіть якщо трудовий колектив погодив роботу під час оголошення жовтого рівня повітряної тривоги, це не означає, що кожен працівник автоматично втрачає право на особисту безпеку. Згода колективу не скасовує індивідуального права працівника відмовитися від роботи, яку він вважає небезпечною. Тобто людина може самостійно оцінити ризики та залишити робоче місце, якщо вважає, що її життю чи здоров’ю загрожує небезпека.

Юрист наголосив, що рішення трудового колективу щодо продовження роботи не може позбавити окремого працівника гарантій, передбачених законодавством про охорону праці.

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Нагадаємо, раніше юрист серйозно попередив пенсіонерів щодо ідентифікації. Адвокат нагадав про те, що слід перевірити перед Новим роком.

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