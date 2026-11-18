Субсидія 2026

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Житлова субсидія допомагає українцям оплачувати комунальні послуги, якщо доходів родини недостатньо для покриття всіх витрат. Однак під час призначення допомоги враховують не лише заробітки, пенсії та інші доходи, а й майно, яке перебуває у власності членів сім’ї.

Особливо багато запитань виникає у людей, які мають дві квартири або, крім основного житла, володіють будинком. Чи можна за таких умов отримувати субсидію, якщо друга нерухомість пустує, дісталася у спадщину або розташована в іншому населеному пункті?

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Як пояснює Пенсійний фонд України, законодавство передбачає обмеження для власників кількох житлових приміщень, але є й винятки. Розповідаємо, кому можуть відмовити в субсидії 2026 року та за яких обставин її можна зберегти.

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Чи призначають субсидії власникам двох квартир

За загальним правилом, житлову субсидію не призначають, якщо заявник або інші особи, майно яких враховується під час оформлення допомоги, володіють більш ніж одним житловим приміщенням. Це стосується не лише квартир, а й приватних будинків.

Відповідне обмеження передбачене пунктом 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 848.

При цьому Пенсійний фонд перевіряє нерухомість не лише людини, яка подала заяву. Враховується також майно членів домогосподарства та членів їхніх сімей відповідно до встановлених правил. Наприклад, якщо одна квартира належить чоловікові, а друга — дружині, оформлення житла на різних власників саме по собі не дозволяє обійти обмеження.

Також не можна отримувати дві житлові субсидії одночасно лише на тій підставі, що квартири розташовані за різними адресами.

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Однак наявність двох квартир не завжди означає автоматичну відмову. Законодавство визначає обставини, за яких додаткове житло не враховують під час застосування цього обмеження.

Коли можна отримати субсидію, навіть якщо є друга квартира

Загальне правило: житлову субсидію не призначають, якщо на перше число місяця, з якого вона призначається, будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із його складу має у власності більше ніж одне житлове приміщення — квартиру чи будинок.

Проте в пункті 14 Положення № 848 передбачено кілька винятків. У цих випадках наявність другої квартири чи будинку не обов’язково позбавляє права на субсидію.

Житло у спільній власності

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Не враховується житло, яке належить особі на праві спільної сумісної або часткової власності.

Наприклад, людина може володіти власною квартирою та часткою в іншому житловому приміщенні. Сам факт наявності цієї частки не обов’язково стане причиною відмови в субсидії.

Житло в сільській місцевості

Не враховується житло, розташоване в сільській місцевості.

Тому якщо людина проживає в міській квартирі, але має ще будинок у селі, це не завжди позбавляє її права на державну допомогу.

Нерухомість на окупованих територіях

Не враховується житло, розташоване на тимчасово окупованих територіях та на лінії зіткнення.

Застосування цього винятку залежить від офіційного статусу конкретного населеного пункту, а не лише від того, де фізично перебуває нерухомість.

Зруйноване або непридатне житло

Не враховується житло, яке зруйноване або стало непридатним для проживання через війну.

Такий стан нерухомості має бути підтверджений належними відомостями в державних реєстрах або документами уповноважених органів.

Тобто недостатньо просто повідомити, що в пошкодженій квартирі неможливо жити. Для застосування винятку потрібне офіційне підтвердження.

Чи збережуть субсидію, якщо друга квартира дісталася у спадщину

Якщо людина має власну квартиру й отримала у спадщину ще одну, вона не обов’язково втратить право на житлову субсидію. Однак цей виняток передбачений для пенсіонерів за віком, які відповідають установленим умовам. Наприклад, пенсіонер живе у власній квартирі та отримує субсидію на оплату комунальних послуг. Після смерті родича він успадкував ще одну квартиру або будинок. У такому випадку субсидію можуть зберегти, якщо:

людина отримує саме пенсію за віком, а не за інвалідністю, вислугою років чи втратою годувальника;

крім успадкованої нерухомості, у неї є лише одне інше житлове приміщення;

жодна з квартир чи будинків, які їй належать, не здається в оренду.

Останню умову потрібно офіційно підтвердити. Для цього за зверненням громадянина представник місцевої влади складає акт обстеження житлових умов і передає його до Пенсійного фонду.

Якщо ж другу квартиру успадкувала людина, яка не належить до зазначеної категорії пенсіонерів, цей виняток на неї не поширюється. Однак право на субсидію може зберігатися з інших підстав, передбачених законодавством.

Чи можна отримувати субсидію не за місцем реєстрації

Ще одна поширена ситуація — коли людина зареєстрована в одній квартирі, але фактично проживає в іншій.

Житлову субсидію за певних умов можна оформити за фактичним місцем проживання. Зокрема, спеціальні правила передбачені для орендарів житла та внутрішньо переміщених осіб. Проте тут важливо розрізняти дві обставини, адресу, за якою людина проживає, та кількість житлових приміщень, що перебувають у власності осіб, майно яких враховується.

Якщо людина має дві квартири, проста зміна місця реєстрації або подання заяви за іншою адресою не скасовує обмежень щодо кількості нерухомості.

Водночас для внутрішньо переміщених осіб можуть застосовуватися спеціальні правила оформлення субсидії за місцем фактичного проживання. Тому в таких випадках варто уточнити умови безпосередньо в Пенсійному фонді.

Які ще обставини можуть стати причиною відмови в субсидії

Наявність другої квартири — не єдина причина, через яку державну допомогу можуть не призначити.

Як нагадує Пенсійний фонд України, 2026 року під час розгляду заяв враховують також майновий стан, доходи та інші обставини домогосподарства.

Зокрема, підставою для непризначення субсидії за загальними правилами можуть стати:

Наявність на депозитних банківських рахунках коштів на загальну суму понад 100 тисяч гривень.

Окремі покупки або операції з придбання майна на суму понад 100 тисяч гривень протягом 12 місяців перед зверненням.

Наявність транспортних засобів, які відповідають установленим законодавством критеріям щодо кількості та віку.

Прострочена більш ніж на три місяці заборгованість з оплати комунальних послуг, якщо її сума перевищує встановлений поріг.

Інші підстави, пов’язані з доходами, майном або виконанням вимог законодавства.

Для частини цих обмежень передбачено винятки. Тому остаточне рішення ухвалюється після перевірки конкретних обставин.

Що робити, якщо друга квартира з’явилася вже після призначення субсидії

Якщо людина вже отримує житлову субсидію, але її майновий стан змінився, про певні зміни необхідно повідомляти Пенсійний фонд.

За роз’ясненням ПФУ, отримувачі допомоги зобов’язані інформувати уповноважений орган про визначені законодавством обставини протягом одного місяця. Зокрема, це стосується набуття права власності на житлову нерухомість у випадках, передбачених правилами.

Якщо квартира дісталася у спадщину, варто окремо уточнити, чи поширюється на неї відповідний виняток та які документи можуть знадобитися.

Не слід приховувати інформацію про додаткове житло. Якщо під час перевірки з’ясується, що субсидію призначили на підставі недостовірних або неповних відомостей, це може призвести до припинення виплат і вимоги повернути надміру отримані кошти.

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