Чи можна вдвічі зменшити витрати на опалення за допомогою кондиціонера: скільки електроенергії він споживає взимку

Кондиціонер для обігрівання

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Опалення кондиціонером може бути значно дешевшим, ніж використання звичайних електричних обігрівачів. Сучасні інверторні моделі здатні виробляти в кілька разів більше теплової енергії, ніж споживають електричної. Однак реальна економія залежить від потужності пристрою, температури надворі, якості утеплення житла та тарифу на електроенергію. Розбираємося, скільки коштуватиме обігрівання кондиціонером в Україні протягом опалювального сезону 2026–2027 років і чи можна завдяки цьому зменшити комунальні платежі.

Сучасні кондиціонери дедалі частіше використовують не лише для охолодження приміщень улітку, а й для обігрівання восени та взимку. Особливо актуальним такий спосіб опалення стає для власників квартир і приватних будинків, які шукають можливості скоротити витрати на тепло.

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Як зазначає угорське видання Hóvége, кондиціонер із потужністю 3,5 кВт за певних умов може бути економічно вигідною альтернативою традиційному опаленню. Проте ефективність залежить не лише від самого обладнання, а й від особливостей будинку та місцевих тарифів.

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Чому кондиціонер витрачає менше електроенергії, ніж обігрівач

Головна перевага інверторного кондиціонера полягає в принципі його роботи. На відміну від звичайних електричних обігрівачів він не просто перетворює електроенергію на тепло, а переносить теплову енергію з вулиці всередину приміщення.

Фактично кондиціонер працює як тепловий насос типу «повітря — повітря». Навіть за мінусової температури зовнішнє повітря містить теплову енергію, яку пристрій може використовувати для обігрівання.

Завдяки цьому сучасний кондиціонер за сприятливих умов здатний забезпечувати приблизно 3–4 кВт·год тепла на кожну спожиту кВт·год електроенергії.

Для порівняння, звичайний електричний обігрівач із 1 кВт·год електроенергії виробляє приблизно 1 кВт·год тепла.

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Отже, за однакової потреби в теплі кондиціонер може споживати в кілька разів менше електроенергії.

Проте важливо розуміти, що цей показник змінюється залежно від зовнішньої температури та режиму роботи обладнання.

Скільки електроенергії споживає кондиціонер потужністю 3,5 кВт

Поширена помилка — вважати, що кондиціонер потужністю 3,5 кВт постійно споживає саме 3,5 кВт електроенергії. Насправді ця цифра зазвичай характеризує номінальну холодопродуктивність або теплопродуктивність пристрою. Споживання електроенергії може бути значно нижчим.

Для оцінювання ефективності використовують коефіцієнт COP. Він показує, скільки теплової енергії кондиціонер забезпечує на кожну спожиту одиницю електроенергії. Наприклад, якщо пристрій видає 3,5 кВт тепла і має COP 3,5, його електрична потужність за таких умов становитиме приблизно 1 кВт.

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Для оцінки роботи протягом усього опалювального сезону також використовують показник SCOP. Він враховує ефективність обладнання за різних температур у стандартизованих умовах. Що вищий цей показник, то економнішим зазвичай є кондиціонер. Однак фактичне споживання у конкретному будинку може відрізнятися від паспортних даних.

Скільки коштує опалення кондиціонером в Україні 2026 року

В Україні на опалювальний сезон 2026–2027 років збережено тариф на електроенергію для населення на рівні 4,32 грн за кВт·год. Він діятиме до 30 квітня 2027-го. Водночас для визначених категорій домогосподарств, які мають належним чином оформлене електроопалення, передбачено пільговий тариф — 2,64 грн за кВт·год у межах встановленого обсягу споживання до 2000 кВт·год на місяць протягом опалювального сезону.

Щоб зрозуміти можливі витрати, розглянемо умовний приклад. Якщо кондиціонер забезпечує 3,5 кВт тепла за коефіцієнта COP 3, він споживатиме приблизно 1,17 кВт·год електроенергії за годину.

За умови такої роботи протягом 8 годин щодня впродовж 30 днів місячне споживання становитиме близько 280 кВт·год.

Відповідно витрати будуть такими:

1 209,60 грн на міс. — за звичайним тарифом 4,32 грн/кВт·год.

739,20 грн на міс. — за пільговим тарифом 2,64 грн/кВт·год, якщо домогосподарство має на нього право.

Ці суми є прикладом розрахунку, а не прогнозом фактичного рахунку. Інверторний кондиціонер автоматично змінює потужність залежно від потреби в теплі, тому реальне споживання може бути іншим. Крім того, зазначені цифри стосуються лише роботи кондиціонера, без урахування інших побутових електроприладів.

Наскільки кондиціонер дешевший за звичайний електрообігрівач

Щоб оцінити економію, порівняємо витрати на отримання однакової кількості тепла.

Якщо електрообігрівач забезпечуватиме 3,5 кВт тепла протягом 8 годин щодня, за 30 днів він споживе 840 кВт·год електроенергії.

За тарифом 4,32 грн це коштуватиме 3 628,80 грн.

Кондиціонер із COP 3 за тих самих умов витратить 280 кВт·год, або 1 209,60 грн.

Таким чином, умовна економія становитиме 2 419,20 грн на місяць, а споживання електроенергії буде втричі меншим.

Однак це порівняння справедливе лише за однакової кількості отриманого тепла та прийнятого в розрахунку коефіцієнта ефективності.

За сильних морозів COP може знижуватися, тому різниця у витратах буде меншою.

Чи вигідніше опалювати кондиціонером, ніж газовим котлом

Порівнювати кондиціонер із газовим котлом складніше, оскільки потрібно враховувати ефективність обладнання і вартість газу.

Старі котли можуть використовувати паливо менш ефективно, ніж сучасні конденсаційні моделі. В такому разі перехід на тепловий насос потенційно може зменшити витрати. Водночас сучасний газовий котел із високим коефіцієнтом корисної дії необов’язково буде дорожчим в експлуатації.

Наприклад, якщо будинок уже обладнаний ефективною газовою системою, купівля нового кондиціонера лише заради економії може окупатися досить довго. До того ж потрібно врахувати витрати на придбання, монтаж і технічне обслуговування обладнання.

Тому для порівняння варто розрахувати вартість однієї кВт·год корисного тепла від кожного джерела за чинними українськими тарифами.

Чи працюватиме кондиціонер за температури −15 або −20 °C

Сучасні інверторні кондиціонери можуть працювати на обігрівання навіть за значних морозів, але можливості конкретних моделей суттєво відрізняються.

Деякі пристрої підходять переважно для міжсезоння, водночас інші спеціально розроблені для зимового опалення і здатні працювати за −20 °C або нижче.

Однак мінімальна температура експлуатації не означає, що кондиціонер зберігатиме свою номінальну теплову потужність. Що холодніше надворі, то складніше пристрою переносити тепло до приміщення. Через це ефективність багатьох моделей знижується, а споживання електроенергії на одиницю отриманого тепла зростає. Крім того, взимку зовнішній блок періодично переходить у режим розморожування. У цей час обігрівання приміщення може тимчасово обмежуватися.

Тому перед купівлею кондиціонера для постійного зимового опалення потрібно перевіряти його теплопродуктивність і коефіцієнт COP за −7, −15 та −20 °C.

Чи вистачить кондиціонера на 3,5 кВт для опалення квартири

Кондиціонер із тепловою потужністю 3,5 кВт може підійти для окремої кімнати або невеликої квартири. Проте визначати необхідну потужність лише за площею неправильно.

Велике значення мають якість утеплення стін, стан вікон, висота стелі, вентиляція і планування приміщення. У добре утепленому житлі потреба в теплі буде меншою. Натомість у старому будинку зі значними тепловтратами одного кондиціонера може бути недостатньо.

Також потрібно враховувати розподіл теплого повітря. Якщо кімнати ізольовані, один внутрішній блок не завжди здатний рівномірно обігрівати всю квартиру.

Тому перед встановленням обладнання бажано визначити тепловтрати приміщення та підібрати відповідну модель.

Як зменшити витрати на опалення кондиціонером

Навіть енергоефективний кондиціонер може споживати зайву електроенергію, якщо неправильно ним користуватися.

Щоб опалення було економнішим, варто дотримуватися кількох рекомендацій:

Підтримувати комфортну температуру в приміщенні, зазвичай близько 20–22 °C.

Регулярно очищувати фільтри внутрішнього блока відповідно до інструкції виробника.

Не перекривати потік теплого повітря меблями або іншими предметами.

Подбати про утеплення вікон і дверей, щоб зменшити тепловтрати.

Не використовувати кондиціонер за температур, які виходять за межі дозволеного виробником діапазону.

Своєчасно проводити технічне обслуговування.

Також важливо враховувати, що кондиціонер залежить від електропостачання. У разі тривалого відключення світла без відповідного резервного джерела живлення він не працюватиме.

Чи варто опалювати житло кондиціонером узимку 2026–2027 років

Опалення інверторним кондиціонером може бути вигідним рішенням, особливо якщо він уже встановлений у квартирі або використовується замість звичайних електричних обігрівачів.

За сприятливих умов пристрій здатний забезпечувати приблизно втричі більше теплової енергії, ніж споживає електричної. Це дозволяє суттєво скоротити витрати на отримання однакової кількості тепла.

Проте зменшення загальних рахунків за опалення вдвічі не гарантоване. Економія залежить від початкового способу обігрівання, тарифу, теплоізоляції будинку та погодних умов.

Якщо кондиціонер уже є, його використання для обігрівання може бути цілком доцільним. Якщо ж обладнання потрібно купувати, варто заздалегідь розрахувати очікувані витрати, вартість встановлення та можливий термін окупності.

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