Чи можна втратити пенсію, якщо працюєш: пояснення від ПФУ

Пенсіонер

Реклама

В Україні працюючі пенсіонери — звичне явище, адже часто додаткова фінансова підтримка є надзвичайно важливою. Але у багатьох людей виникає логічне питання: чи можна отримувати і пенсію, і заробітну плату одночасно?

Про це пише пенсійний фонд України.

У ПФУ наголосили, що Закон «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачає, що пенсії виплачуються незалежно від отриманої заробітної плати. Це означає, що людина, яка вийшла на пенсію, має повне право продовжувати працювати, зокрема й на тій самій посаді, та отримувати обидва доходи.

Реклама

Окрім того, для працюючих пенсіонерів передбачено автоматичний перерахунок пенсій кожні два роки. Цей перерахунок відбувається з урахуванням набутого страхового стажу після призначення пенсії, або ж страхового стажу та заробітної плати. Це дає можливість збільшити розмір пенсійних виплат.

Про що треба повідомити Пенсійний фонд

Однак є один важливий нюанс, про який має пам’ятати кожен працюючий пенсіонер. Закон зобов’язує кожну застраховану особу повідомляти органи Пенсійного фонду про зміни, що стосуються її працевлаштування. Це можна зробити особисто або ж в онлайн-режимі.

Якщо людина своєчасно не повідомила про своє працевлаштування, а цей факт буде встановлено пізніше, розмір її пенсії буде перераховано з урахуванням нових даних. За наявності переплати, яку пенсіонер отримав неналежно, її можна повернути добровільно або ж 20% утримуватиметься з пенсії.

Коли пенсія за вислугу років припиняється

Окрема ситуація стосується тих, хто отримує пенсію за вислугу років. Цей вид пенсії призначається лише при залишенні роботи, яка дає право на такі виплати.

Реклама

У разі, якщо людина після призначення пенсії за вислугу років працевлаштовується на роботу, яка дає право на цей вид пенсії, її виплата припиняється. Відновлюється вона лише з дня, наступного за днем звільнення з такої роботи.

Наприклад, якщо людина отримує пенсію за вислугу років як вчитель, але після виходу на пенсію влаштовується на іншу роботу, яка не дає права на цей вид пенсії (скажімо, асистентом вчителя), її виплати не припиняються. Це важливе уточнення, яке варто мати на увазі.

Нагадаємо, у вересні поточного року пенсіонери, яким виповнилося 70 років і більше, мають право на щомісячні компенсаційні виплати. Це стосується тих громадян, чия пенсія не перевищує 10 340,35 грн.

Розмір надбавки залежить від віку:

Реклама

300 грн — для осіб віком 70-74 роки;

456 грн — для осіб віком 75-79 років;

570 грн — для осіб віком від 80 років.

Ці виплати нараховуються автоматично, тож додатково звертатися до Пенсійного фонду України (ПФУ) не потрібно.

Також, самотні пенсіонери віком 80+, які потребують постійного догляду за висновком лікарсько-консультативної комісії, можуть отримати додаткові виплати.