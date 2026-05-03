Чи можна втратити субсидію через виїзд за кордон: у ПФУ відповіли

Українці, які виїжджають за кордон, запитують, чи не втратять право на житлову субсидію.

Під час воєнного стану перебування людини за кордоном понад 60 днів саме по собі не є підставою для відмови у призначенні субсидії.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України із посиланням на порядок призначення субсидій, що регулюється постановою Кабінету Міністрів №848.

Коли субсидія під час виїзду за кордон не призначається

В ПФУ уточнюють, якщо на момент призначення допомоги особа перебуває за межами України понад 60 днів, її не включають до складу домогосподарства. Відповідно, на таку людину не нараховуються соціальні нормативи і розмір субсидії для неї становить 0 гривень. Також її доходи не враховуються під час розрахунку.

Субсидія не призначається і якщо всі члени родини тривалий час перебувають за кордоном, с. Причина проста — за адресою проживання немає людей, які користуються комунальними послугами, а отже немає підстав для державної підтримки.

Субсидію залишать

Інша ситуація, коли частина сім’ї живе в Україні. У такому випадку домогосподарство зберігає право на субсидію, але її розмір розраховується лише на тих осіб, які фактично проживають у житлі. Ті, хто перебуває за кордоном понад 60 днів, у розрахунок не включаються.

Таким чином, сам факт виїзду за кордон не позбавляє права на субсидію, однак суттєво впливає на її розмір і порядок нарахування.

Нагадаємо, є ціла низка категорій мешканців, яким субсидію на неопалювальний період призначать лише після особистого звернення.

