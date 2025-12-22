Чи можуть біженцям нарахувати податки в Україні: відповідь ДПС

Податки

Українці, які перебувають за кордоном і отримують там доходи, зобов’язані декларувати їх в Україні. Водночас повторно сплачувати податки не потрібно, якщо вони вже були сплачені в іншій країні.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомила в.о. голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

За її словами, під час подання декларації громадяни вказують, що в певний період були податковими резидентами іншої держави та сплатили там податки.

«Якщо в людини є доходи, які вже були оподатковані за кордоном, то в Україні вони повторно не оподатковуються. Оподаткуванню підлягає лише та частина доходу, яка не була оподаткована іншою юрисдикцією», — пояснила Карнаух.

Вона також нагадала про дію міжнародної системи автоматичного обміну фінансовою інформацією CRS, яка дозволяє податковим органам різних країн обмінюватися даними про рахунки платників податків.

За словами очільниці Податкової, Україна готова до такого обміну з 121 країною світу, однак отримана інформація може використовуватися виключно в податкових цілях.

«Податкова не передає дані для кримінальних переслідувань. Ми маємо право відмовити в наданні інформації, якщо бачимо, що вона запитується не для цілей, визначених міжнародною конвенцією», — наголосила Карнаух.

Таким чином, українські біженці в ЄС не сплачують податки двічі, але мають задекларувати свої іноземні доходи відповідно до українського законодавства.

