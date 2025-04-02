Чи можуть відключити світло за борги: роз’яснення гендиректора YASNO

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В Україні було скасовано мораторій на відключення електроенергії у злісних боржників ще 1 січня 2024 року. При цьому постачальник послуг не зацікавлений в тому, що відключати споживача і втрачати клієнта.

Відповідне роз’яснення опублікував на своїй Facebook-сторінці гендиректор YASNO Сергій Коваленко

«Постачальник не вирішує відключати когось чи ні. Критерії визначені правилами ринку електроенергії», — наголосив він.

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Сергій Коваленко зазначив, що постачальник зацікавлений отримати оплату за вже спожиту електроенергію, а не відключити споживача.

«Відключення відбуваються лише і виключно тих споживачів, які попри всі способи сповіщення, всі дзвінки, паперові — зазначив він.

Гендиректор YASNO нагадав, що оплатити борг за електроенергію можна у різний спосіб: чатботи, застосунок, особистий кабінет, офлайн-оплата через партнерів.

«Якщо для оплати у людини немає коштів, є можливість укласти графік погашення заборгованості. І попри всі ці розмаїття можливостей, маємо на зараз майже 1,5 млрд грн боргу перед YASNO», — підсумував він.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що громадянам надходять платіжки з високими тарифами за тепло навіть за умов економного споживання.