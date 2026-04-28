Чи можуть забрати єдину квартиру за борги під час воєнного стану

Чи можуть забрати квартиру за борги

В Україні готують масштабні зміни у системі стягнення боргів. Верховна Рада у квітні підтримала в другому читанні законопроєкт №14005, який докорінно змінює правила виконання судових рішень. Це не просто косметичні правки, а впровадження сучасної цифрової моделі нагляду за заборгованістю. Нова система пришвидшує всі процеси та робить їх прозорими, проте водночас суттєво посилює тиск на боржників, не залишаючи їм можливостей для маневрів.

Що нового запроваджує закон

Головна «фішка» законопроєкту №14005 — це тотальна та миттєва цифровізація. Раніше виконавці працювали повільно, розсилаючи паперові запити поштою, що давало боржнику час зняти гроші або переписати майно. Тепер про це можна забути.

Щойно рішення суду набирає чинності, система миттєво розсилає електронні вимоги в усі банки та сканує реєстри нерухомості й бази автомобілів. Виконавці бачитимуть ваші активи як на долоні в один клік.

Сама наявність прізвища в Єдиному реєстрі боржників стає офіційною підставою для відмови нотаріуса у будь-якій угоді. Ви не зможете оформити жодний договір щодо свого майна.

Банки зобов’язані перевіряти клієнта в реєстрі перед кожною серйозною операцією. У разі спроби обійти обмеження, банк негайно повідомить про це виконавця.

З’явилася резонансна норма, що дозволяє стягувати кошти з тих людей, які винні гроші самому боржнику (якщо це підтверджено судом або документами).

Чи можуть за новим законом забрати єдину квартиру

Це головний страх багатьох громадян. Закон прямо каже так, держава має право вилучити нерухомість. Проте це вважається крайнім заходом.

За новими правилами, виконавець не має права навіть розглядати варіант вилучення вашої єдиної нерухомості, поки сума боргу не перевищить 50 мінімальних заробітних плат. На сьогодні цей поріг становить 432 тисячі гривень. Якщо ви винні кілька тисяч за комуналку, вашу квартиру ніхто не виставить на аукціон.

Плюси та мінуси реформи

Будь-яке масштабне оновлення законодавства неминуче несе в собі як позитивні зрушення, так і приховані виклики. Нова система стягнення боргів не стала винятком, пропонуючи радикально різні умови для боржників залежно від їхньої готовності до співпраці.

Позитивні аспекти: цифрова прозорість та відсутність бюрократії

Основним досягненням реформи є повне усунення людського фактору. Оскільки процесами керує безсторонній алгоритм, можливість корупційних домовленостей зника». Для сумлінних громадян, які прагнуть швидко закрити фінансові питання, система пропонує наступні переваги:

Щойно кошти надходять на рахунок виконавця, електронна система автоматично генерує підтвердження.

Викреслення з Єдиного реєстру боржників та зняття арешту з майна відбувається без жодних візитів до установ, збирання довідок чи багаторазових дзвінків виконавцям.

Після отримання цифрового сигналу фінансові установи зобов’язані відновити доступ до ваших рахунків уже наступного робочого дня.

Негативні наслідки: ризик опинитися у фінансовому вакуумі

Поряд із перевагами, нова модель створює небезпечну «юридичну пастку», яка може загнати людину у справжнє замкнене коло через тотальне блокування активів.

Якщо система виявляє навіть незначну заборгованість (наприклад, 5 000 гривень), вона миттєво арештовує абсолютно всі банківські рахунки особи. Це робить неможливим використання власних грошей на картці навіть для того, щоб погасити цей самий борг.

Людина опиняється в ситуації, коли її ресурси заморожені, і єдиний шлях до розблокування — пошук готівкових коштів «на стороні» (позики у знайомих чи родичів) для здійснення переказу через касу банку.

Найбільш критичним цей аспект стає тоді, коли на заблокованих рахунках лежать останні кошти на ліки чи харчування. У такому разі автоматизація перетворюється на фінансову ізоляцію, залишаючи людину без засобів до існування до моменту фізичного внесення готівки в банківську систему.

Кому варто хвилюватися, а хто може спати спокійно

Запровадження цифрового контролю чітко розмежовує злісних порушників та звичайних громадян, які мають незначні заборгованості. Нова система стане справжнім випробуванням для тих, хто роками уникає виплати аліментів або ігнорує великі банківські кредити, оскільки приховати активи від автоматизованого пошуку буде неможливо. Водночас для людей із дрібними штрафами чи боргами за воду за кілька місяців ситуація залишається стабільною — ризику втратити житло для них немає.

Закон передбачає перелік винятків, за яких жорсткі заходи стягнення не застосовуються:

Для захисників України діє повна заборона на стягнення єдиного житла. Ця пільга триває протягом усього періоду воєнного стану та ще один рік після його офіційного завершення, незалежно від того, наскільки великою є сума боргу.

Для тих, хто перебуває в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях , передбачено автоматичне зняття арештів за борги по комуналці. Важливо пам’ятати: це не означає списання боргу, він лише тимчасово «заморожується» в плані примусового стягнення.

Система не має права чіпати гроші, що призначені для виплати податків, компенсації за зруйноване війною майно, а також транзитні фінансові операції.

Суворий порядок дій виконавців

Закон позбавляє виконавців можливості діяти на власний розсуд, встановлюючи жорстку послідовність вилучення активів:

Готівкові кошти. Це перший етап стягнення. Гроші на рахунках. Якщо готівки недостатньо, блокуються та списуються банківські активи. Майно. Лише за відсутності коштів виконавець може перейти до арешту та продажу іншого майна боржника.

Очікується, що цей механізм буде повністю впроваджений протягом 2-3 місяців після того, як закон підпише Президент.

