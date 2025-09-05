Чи очікувати здешевшання бензину та дизеля: аналітик зробив обнадійливий прогноз

Заправка авто / © Pixabay

Водії можуть очікувати зміни цін на пальне на автозаправних станціях вже у вересні. Майбутнє подешевшання може відбутись завдяки коливанням світових нафтових котирувань і зміцненні національної валюти.

Про це пише agronews.ua.

За прогнозами аналітика консалтингової компанії «Нафторинок» Олександра Сіренка, порівняно із серпнем, собівартість бензину й дизельного пального на українських заправках має тенденцію до зниження, яке може сягнути приблизно 2 гривень за літр.

Це пов’язано з тим, що у серпні європейський нафтовий ринок демонстрував зниження котирувань у порівнянні з липнем, а також гривня посилила свої позиції щодо долара. Ці фактори створюють економічні передумови для здешевлення пального на внутрішньому ринку у вересні.

Що ж стосується вартості скрапленого газу, то вона зберігається на стабільному рівні, попри підвищений попит. За словами Олександра Сіренка, зовнішні ринкові ціни дозволяють утримувати ціну газу на АЗС приблизно без змін, з можливим незначним зниженням — близько 50 копійок за літр у вересні.

Аналітик також підкреслив, що дефіцит пального в Україні відсутній, підтвердженням чого є акції вихідного дня від великих мереж автозаправних станцій.

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук попередив, що через планове підвищення ставок акцизного збору вартість пального в Україні зростатиме щонайменше двічі упродовж двох наступних років.