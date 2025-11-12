- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 18
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи здорожчає гречка найближчим часом: економіст відповів
Зернова група не має здорожчати найближчим часом.
Наразі значне подорожчання гречки не очікується. Крупи мають обмежений ринок збуту, тому можливе лише незначне зростання, пов’язане з витратами на виробництво.
Про це в інтерв’ю «Главреду» сказав економіст Олег Пендзин.
«Наголошую, на крупи немає аж такого суттєвого зростання попиту, яке б викликало й зростання цін», — каже Пендзин.
Як відомо, щодо гречки лунали різні заяви, зокрема про те, що врожай цього року менший на 15%, ніж торік.
«Та наведу вам звичайну арифметику: українець з’їдає на рік всього 3 кг гречки, тобто приблизно 90 тисяч тонн гречки потрібно мати на рік, щоби перекрити всі потреби 30-мільйонного населення України (а насправді меншого). Цього року зібрали близько 98 тисяч тонн гречки, тобто наш врожай гречки цього року більший, ніж потрібно для внутрішнього ринку», — зазначив Пендзин.
Тож підстав для подорожчання гречки немає.
Раніше йшлося про те, чи здорожчає хліб.
«Якщо подивитися на історію зміни цін, навіть у критичному 2022 році, коли інфляція сягала 27%, хліб подорожчав лише на 20,5%. Наші виробники — соціально орієнтовані, і різких стрибків не допустять», — пояснив експерт.