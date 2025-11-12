ТСН у соціальних мережах

Гроші
Кількість переглядів
18
1 хв

Чи здорожчає гречка найближчим часом: економіст відповів

Зернова група не має здорожчати найближчим часом.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Гречка

Гречка / © Freepik

Наразі значне подорожчання гречки не очікується. Крупи мають обмежений ринок збуту, тому можливе лише незначне зростання, пов’язане з витратами на виробництво.

Про це в інтерв’ю «Главреду» сказав економіст Олег Пендзин.

«Наголошую, на крупи немає аж такого суттєвого зростання попиту, яке б викликало й зростання цін», — каже Пендзин.

Як відомо, щодо гречки лунали різні заяви, зокрема про те, що врожай цього року менший на 15%, ніж торік.

«Та наведу вам звичайну арифметику: українець з’їдає на рік всього 3 кг гречки, тобто приблизно 90 тисяч тонн гречки потрібно мати на рік, щоби перекрити всі потреби 30-мільйонного населення України (а насправді меншого). Цього року зібрали близько 98 тисяч тонн гречки, тобто наш врожай гречки цього року більший, ніж потрібно для внутрішнього ринку», — зазначив Пендзин.

Тож підстав для подорожчання гречки немає.

Раніше йшлося про те, чи здорожчає хліб.

«Якщо подивитися на історію зміни цін, навіть у критичному 2022 році, коли інфляція сягала 27%, хліб подорожчав лише на 20,5%. Наші виробники — соціально орієнтовані, і різких стрибків не допустять», — пояснив експерт.

