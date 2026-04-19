Чи запровадять ПДВ для ФОПів: остаточна відповідь уряду після візиту до Вашингтона
Уряд та МВФ погодилися, що ідея оподаткування малого бізнесу є неконструктивною, проте питання наповнення бюджету-2027 залишається відкритим.
МВФ поки що відмовився від вимоги оподаткування ПДВ фізичних осіб-підприємців (ФОП).
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
«МВФ з розумінням поставився до чутливості питання запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів — як для суспільства, так і для парламенту. Під час Весняних зборів ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея», — сказала вона.
Свириденко додала, що під час весняних зборів МВФ у Вашингтоні українська сторона проводила численні консультації з Фондом та європейськими партнерами.
За її словами, уряд разом із міжнародними партнерами працює над розробкою альтернативних заходів для забезпечення дохідної частини державного бюджету на 2027 рік.
Нагадаємо, що Верховна Рада подовжила військовий збір на 3 роки після війни. Цей закон є частиною зобов’язань України перед МВФ для отримання нової частини коштів.