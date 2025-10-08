Чи отримають військові +10 000 грн до зарплати: подробиці від влади

ЗСУ, шеврон / © СБУ

Ідея підвищити заробітну плату кожному українському військовому на 10 тисяч гривень є справедливою, але наразі технічно неможливою через величезний дефіцит коштів у державному бюджеті.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив народний депутат від «Слуги Народу» Богдан Кицак.

Яка ціна питання

За словами нардепа, розрахунки дуже прості. В Україні налічується приблизно 800 тисяч військовослужбовців. Щоб додати кожному з них до грошового забезпечення 10 тисяч гривень, потрібно 8 мільярдів гривень щомісяця.

«Ну тут виходить, це десь 70-100, ну плюс 100 мільярдів по року. Технічно це складно реалізувати», — зазначив Кицак.

Чи врятує «затягування пасків»

Депутат проаналізував популярні пропозиції щодо економії бюджетних коштів і дійшов висновку, що вони не зможуть покрити таку колосальну потребу. Навіть якщо піти на радикальні кроки, зібраної суми буде недостатньо.

«Навіть, якщо ми візьмемо зараз, проведемо секвестр всіх внутрішніх програм… Ми не зберемо цієї суми коштів», — заявив він.

Обмеження зарплат чиновників заощадить лише «декілька мільярдів по року».

Закриття телемарафону «Єдині новини» додасть до бюджету ще «2-3 мільярди по року».

«Якщо ми там ще скоротимо якісь видатки, ну можливо ми зберемо там до 20-30 мільярдів. Але чи дасть це можливість повністю закрити хоча б плюс 10 тисяч… то цієї суми недостатньо», — підкреслив нардеп.

Кицак також скептично висловився щодо сподівань на швидкий ефект від боротьби з корупцією на митниці, реформи податкової та детінізації економіки.

«Можна говорити про детінізацію, митницю, податкову, ці всі історії, але поки що вони не демонструються. Вже скільки років про це говорять і жодного якогось ефекту від того поки не прослідковується», — підсумував він.

Таким чином, за словами представника монобільшості, попри суспільний запит, ресурсів для негайного підвищення зарплат військовим у держави наразі немає.

Нагадаємо, в Україні військовослужбовці, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, зберігають право на щомісячне грошове забезпечення в повному обсязі. Виплати здійснюються за останньою посадою та тривають увесь час перебування в полоні. Водночас існують винятки: якщо буде доведено добровільну здачу, самовільне залишення частини чи дезертирство, фінансування припиняється після проведення розслідування.

Кожен військовий може заздалегідь визначити, кому саме передаватиметься право на отримання коштів — дружині, дітям, батькам чи іншим родичам. Якщо таке розпорядження відсутнє, застосовується законодавча черговість: першими право мають подружжя, далі — діти, потім батьки, повнолітні діти та рідні брати або сестри.

Разом із тим, є категорії осіб, які не можуть претендувати на ці виплати. Зокрема, вони не нараховуються:

громадянам, засудженим за державну зраду чи співпрацю з агресором;

громадянам Росії та Білорусі;

особам, що постійно проживають на території цих країн.

Щоб отримати виплати, родичам необхідно подати пакет документів у найближчий територіальний центр комплектування (ТЦК та СП), незалежно від місця проживання. До нього входять заява, копії паспорта, ідентифікаційного коду, документи, що підтверджують родинні зв’язки, а також довідки про особливі обставини, наприклад інвалідність дітей чи встановлення опіки.