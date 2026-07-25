Чи побачать українці пальне по 100 гривень: експерт назвав ризики

АЗС уже почали активно переглядати ціни / © Associated Press

Реклама

Ціна пального в Україні може наблизитися до 100 гривень за літр. Однак цього психологічного рубежу вдасться уникнути, якщо до кінця літа вартість не досягне цієї позначки.

Про це повідомив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE.

Експерт зазначив, що український паливний ринок перебуває під тиском як глобальних, так і внутрішніх факторів.

Реклама

«Одним із ключових ризиків є масове знищення російськими ударами автозаправних станцій і бензовозів, насамперед на Лівобережжі, — пояснив він.

За його даними, мережі АЗС втрачають не лише можливість продавати пальне, а й основне джерело прибутку — супутні товари та послуги.

«Продаж кави, їжі та товарів у магазинах на заправках забезпечував значну частину доходів операторів. Пересувні заправки, які використовуються після руйнування стаціонарних АЗС, такої можливості не мають», — додав Кущ.

Ціни на пальне в Україні — останні новини

Упродовж наступних двох тижнів роздрібні ціни на пальне в Україні можуть наблизитися до психологічної позначки у 100 грн за літр, повідомив паливний експерт Дмитро Льоушкін.

Реклама

Водіям варто готуватися до суттєвого здорожчання пального: найближчими тижнями цінники на бензин та дизель на АЗС можуть зростати кроками по 2–3 гривні. Головний драйвер стрибка — відновлення бойових дій у Перській затоці та обстріли іранської інфраструктури, які підкинули світові ціни на нафту.

Новини партнерів