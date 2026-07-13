Чи почнуть зростати ціни через нові 2000 гривень: пояснення експерта

Нова купюра буде доступна для українців від 4 вересня / © Економічна правда

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Купюра номіналом 2000 гривень не призведе до нового стрибка цін, адже її поява не збільшить кількість грошей в обігу.

Про це в етері Київ24 сказав член Ради Національного банку України Василь Фурман.

«Нацбанк просто скоротить друк банкнот інших номіналів, а на інфляцію впливають зовсім інші економічні чинники», — запевнив він.

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Він також зазначив, що в Україні за останній час ціни зросли вдвічі.

НБУ вводить в обіг банкноту номіналом 2000 грн — що відомо

Національний банк України від 4 вересня 2026 року вводить в обіг нову банкноту номіналом 2000 гривень. Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу 10 липня.

На новій банкноті буде зображення видатного українського поета-шістдесятника Василя Стуса. На іншій стороні — філологічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Одним із ключових елементів дизайну нової банкноти НБУ буде стилізований тризуб, виконаний у стилі сучасної військової символіки. За задумом регулятора, традиційний державний символ на українських банкнотах набуває виразних рис емблеми Збройних сил України та має стати обовʼязковим елементом оформлення.

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Востаннє банкнотний ряд гривні оновлювали у жовтні 2019 року, коли Нацбанк ввів в обіг купюру номіналом 1000 грн із портретом Володимира Вернадського. До цього найбільшим номіналом була банкнота у 500 грн.

Появу нових великих номіналів НБУ зазвичай пояснює зростанням цін і доходів населення: що вища інфляція та зарплати, то більше банкнот потрібно для одного розрахунку — а отже, зростають витрати на друк та обслуговування готівкового обігу.

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