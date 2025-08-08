Чи здорожчають квитки на потяги: голова правління "Укрзалізниці" пояснив деталі

Квитки на потяг / © УНІАН

Реклама

Залізничні квитки мають залишитися доступними принаймі до кінця воєнного стану.

Про це заявив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський під час зустрічі з журналістами, передає УНІАН.

Разом з тим, вартість окремих квитків можна підвищити, не чекаючи завершення бойових дій, зазначив він.

Реклама

«Моя позиція, що мають лишитися доступними квитки принаймі до кінця воєнного стану, оскільки, пенсії не особливо збільшуються. При цьому, ми вважаємо, що можна вже запровадити певну лібералізацію, щоб люди, які завчасно купують квитки, робили би це за найменшим тарифом. Але ті, хто беруть в останній момент, чи квитки, які лишаються — для них був би динамічний тариф», — заявив очільник залізничного монополіста.

Перцовський додав, що також не розуміє збереження регульованого державою тарифу на перевезення в СВ вагонах.

«Ми точно підтримаємо позицію, що доступні квитки мають залишитися, але вже сьогодні можна запровадити певне динамічне ціноутворення, можна лібералізувати певну категорію дорожчих квитків. Це дасть ресурс для розвитку пасажирських перевезень», — зазначив він.

На уточнювальне запитання, чи подавала компанія пропозицію про перегляд вартості пасажирських перевезень, очільник компанії відповів негативно.

Реклама

Разом з тим, на запитання, чи буде перегляд вартості квитків для пасажирів до завершення воєнного стану, Перцовський сказав: «До завершення воєнного стану квитки мають залишатися по сталих цінах. Люди повинні мати до них доступ. Як на мене, це можна поєднати з тим, що квитки, які беруться в останній день, можуть коштувати дорожче. Це не повинно поширюватися на військових».

Нагадаємо, «Укрзалізниця» змінила правила купівлі та повернення квитків на популярні напрямки.