Гроші
74
1 хв

Чи здорожчають м’ясні делікатеси перед святами: прогноз економіста

У грудні можуть зрости ціни на продукти до святкового столу, особливо на ковбаси та м’ясні вироби середнього та преміального сегменту.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Ковбаси та м'ясні делікатеси

Ковбаси та м'ясні делікатеси / © Associated Press

Напередодні різдвяно-новорічних свят традиційно підвищується попит на продукти харчування, зокрема ковбаси та м’ясні делікатеси. Відповідно у супермаркетах зростає ціна.

Про це попередив економіст Володимир Чиж у коментарі виданню Новини.LIVE.

За словами експерта, здорожчання продуктів у цьому сегменті відбудеться, але динаміка не обов’язково буде значною. Очікується зростання цін у середньому на 8-12%.

«Предсвятковий період — час максимального попиту на ковбаси, шинку, салямі та інші делікатеси. У грудні ціни можуть збільшитися на 8-12%, особливо на продукцію середнього та преміального сегменту», — зазначив Володимир Чиж.

Економіст також додав, що на бюджетні види ковбас зростання ціни зростуть мінімально.

Нагадаємо, через удари по енергетиці, складнощі з доставкою та зростання курсу долара експерти прогнозують узимку підвищення вартості продуктів і споживчих товарів.

