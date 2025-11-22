- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 74
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи здорожчають м’ясні делікатеси перед святами: прогноз економіста
У грудні можуть зрости ціни на продукти до святкового столу, особливо на ковбаси та м’ясні вироби середнього та преміального сегменту.
Напередодні різдвяно-новорічних свят традиційно підвищується попит на продукти харчування, зокрема ковбаси та м’ясні делікатеси. Відповідно у супермаркетах зростає ціна.
Про це попередив економіст Володимир Чиж у коментарі виданню Новини.LIVE.
За словами експерта, здорожчання продуктів у цьому сегменті відбудеться, але динаміка не обов’язково буде значною. Очікується зростання цін у середньому на 8-12%.
«Предсвятковий період — час максимального попиту на ковбаси, шинку, салямі та інші делікатеси. У грудні ціни можуть збільшитися на 8-12%, особливо на продукцію середнього та преміального сегменту», — зазначив Володимир Чиж.
Економіст також додав, що на бюджетні види ковбас зростання ціни зростуть мінімально.
Нагадаємо, через удари по енергетиці, складнощі з доставкою та зростання курсу долара експерти прогнозують узимку підвищення вартості продуктів і споживчих товарів.