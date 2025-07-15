Чи потрібно повідомляти Пенсійний фонд про зміну місця свого проживання

Чи повинні пенсіонери повідомляти про зміну прописки

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Якщо ви належите до числа українських пенсіонерів і нещодавно у вашому житті сталася зміна — ви переїхали та змінили місце реєстрації, або, як кажуть у народі, прописку, — вам обов’язково потрібно повідомити про це Пенсійний фонд України (ПФУ). Це не просто рекомендація, а законна вимога, що має прямий вплив на ваші пенсійні виплати та можливість користуватися певними соціальними пільгами.

Чому ж така інформація є важливою для Пенсійного фонду?

Необхідність інформувати ПФУ про зміну місця реєстрації чітко прописана у законодавстві, зокрема у Законі України №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Цей закон покладає на отримувачів пенсій обов’язок повідомляти про будь-які обставини, що можуть вплинути на їхні виплати.

Але це не єдина причина. Ваше актуальне місце реєстрації впливає на кілька важливих аспектів:

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Отримання пенсії через «Укрпошту» . Якщо ви звикли отримувати пенсію готівкою у відділенні пошти, то саме нова адреса прописки визначатиме, в якому саме відділенні «Укрпошти» ви зможете це робити.

Соціальні субсидії та пільги. Чимало видів державної допомоги, наприклад, субсидії на оплату комунальних послуг, тісно пов’язані з місцем вашої реєстрації. Надання неактуальних даних може призвести до непорозумінь, затримок у нарахуванні або навіть до припинення виплат, на які ви маєте право.

Як повідомити Пенсійний фонд про зміну адреси

Повідомити про зміну місця реєстрації необхідно не пізніше ніж через десять днів після того, як ця зміна відбулася. Це можна зробити двома основними способами, обирайте той, що є для вас найзручнішим:

Особистий візит. Ви можете звернутися до будь-якого найближчого територіального відділення Пенсійного фонду України. Онлайн через вебпортал. Сучасні технології дозволяють зробити це дистанційно. Ви можете повідомити про зміну прописки через вебпортал електронних послуг ПФУ, що дозволяє швидко та зручно оновити інформацію, не виходячи з дому.

Про які ще важливі зміни варто інформувати Пенсійний фонд

Крім зміни прописки, існують й інші життєві обставини, про які пенсіонерам обов’язково потрібно повідомляти ПФУ. Ці зміни можуть безпосередньо вплинути на розмір вашої пенсії або навіть на її подальшу виплату. До таких обставин належать:

Початок або припинення трудової діяльності . Якщо ви влаштувалися на роботу або, навпаки, звільнилися.

Реєстрація або зняття з обліку як фізичної особи-підприємця (ФОП).

Зміна чи набуття особливого статусу. Наприклад, отримання статусу учасника бойових дій, ліквідатора аварії на ЧАЕС тощо.

Переїзд на постійне проживання за кордон.

Також важливо інформувати Пенсійний фонд про будь-які зміни у ваших особистих даних:

Заміна паспорта громадянина України на сучасну ID-картку.

Отримання нового паспорта замість втраченого.

Зміна прізвища, імені чи по батькові, що підтверджується відповідними документами.

Своєчасне надання цієї інформації Пенсійному фонду є запорукою того, що ваші пенсійні виплати та соціальні пільги будуть нараховуватися коректно та без затримок. Не ігноруйте ці прості правила, адже вони допомагають уникнути зайвих клопотів у майбутньому.

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