Чи повинні оплачувати пенсіонери третій рахунок за розподіл газу

Оплата за розподіл газу

Питання так званого «третього рахунку» за газ залишається однією з найбільш обговорюваних тем серед українських пенсіонерів. Багато хто цікавиться, чи мають особи похилого віку пільги, що дозволяють не сплачувати за доставку палива. Розглянемо детальніше роз’яснення контролюючих органів та чинне законодавство.

Чи звільняє статус пенсіонера від платежів за доставку

Згідно з роз’ясненнями НКРЕКП, пенсіонери зобов’язані оплачувати послуги з розподілу природного газу на загальних підставах. Наявність пенсійного посвідчення не є автоматичною підставою для скасування цього платежу.

Система нарахувань розділена на дві частини:

Оплата за фактично спожитий обсяг газу.

Оплата за утримання газової інфраструктури та її технічну готовність (доставка).

Важливо розуміти, що плата за розподіл нараховується навіть тоді, коли мешканці тимчасово не користуються газом, але залишаються підключеними до мережі.

За яких умов нарахування можуть припинити

Єдиним законним способом припинити оплату за доставку газу є офіційне розірвання договору з оператором ГРМ. Для цього недостатньо просто перекрити кран — необхідно документально зафіксувати фізичне від’єднання житла від газової системи. Процедура передбачає:

Подання відповідної заяви оператору. Складання офіційного акта про припинення постачання. Внесення змін до облікових даних споживача.

У випадках, коли оператор безпідставно відмовляє у розірванні договору, громадяни мають право звернутися зі скаргою до Національної комісії (НКРЕКП).

Соціальні гарантії для пенсіонерів у 2026 році

Попри відсутність спеціальних пільг на «третій чек» за газ, держава забезпечує пенсіонерів іншими видами підтримки. Зокрема, у 2026 році вони мають право на:

Безкоштовний проїзд у міському громадському транспорті.

Звільнення від земельного податку (у межах встановлених лімітів).

Отримання безоплатної правової допомоги.

Пільги для автовласників — 50% знижка на поліс автоцивілки та право на безкоштовне паркування.

Отже, обов’язок платити за доставку газу залежить не від соціального статусу особи, а від факту технічного приєднання її оселі до газових мереж.