Чи позбавлять пенсіонерів водійських прав: головні нововведення реформи (законопроєкт №15200)

Чи можуть пенсіонерам заборонити водити авто

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Останнім часом у суспільстві активно поширюються чутки про введення жорстких обмежень для літніх кермувальників. Соціальними мережами ширяться повідомлення, нібито після досягнення 65 років у громадян автоматично анулюватимуть посвідчення водія.

Насправді в Україні дійсно готується масштабна реформа дорожнього законодавства. Проте більшість гучних заголовків виявилися звичайними міфами. Новий урядовий законопроєкт №15200, зареєстрований наприкінці квітня, повністю переписує Закон «Про дорожній рух» під європейські стандарти, але жодних вікових заборон для пенсіонерів він не містить, стверджують експерти.

Що стало джерелом чуток про позбавлення прав літніх людей

Занепокоєння серед українців виникло через законопроєкт №8082, який був зареєстрований близько півтора року тому. Документ пропонував запровадити особливі вимоги для водіїв похилого віку. Зокрема, передбачалося, що після 65 років під час оновлення посвідчення водії мали б обов’язково проходити когнітивні тести на перевірку пам’яті, уваги, швидкості реакції та психологічної стійкості.

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Крім того, планувалося обмежити термін дії самих прав — після 70 років документ хотіли видавати лише на два роки, а після 75 років — взагалі на один рік. Через явні ознаки дискримінації та значний суспільний резонанс цей законопроєкт був офіційно відкликаний ще минулого року.

Діючі правила та медогляди для водіїв старшого віку

Сьогодні в Україні немає жодної верхньої вікової межі для керування транспортними засобами. Поки дозволяє стан здоров’я і немає грубих правопорушень, сідати за кермо дозволено і в 70, і в 80 років.

Єдиний юридичний нюанс, який залежить від віку водія, — це регулярність проходження стандартної медичної комісії. Графік виглядає так:

До 55 років — медичний огляд проходить раз на 10 років;

Від 56 до 75 років — раз на три роки;

Після 76 років — щорічно.

Ця процедура не включає жодних іспитів чи тестів на мислення. Водій просто відвідує базових спеціалістів — терапевта, окуліста, невропатолога тощо. Відмовити у видачі медичної довідки можуть виключно через об’єктивні медичні протипоказання, такі як серйозні розлади зору чи слуху, серцева недостатність, психічні захворювання або критичні проблеми з артеріальним тиском. Ці діагнози не залежать від віку, хоча ризик їх появи з роками зростає.

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Якщо ж людина вирішить уперше отримати водійське посвідчення або відновити старі радянські документи, наприклад, у 60 років, вона складатиме звичайний іспит із теорії та практики на загальних умовах, аналогічно до 18-річних кандидатів.

Головні нововведення реформи (законопроєкт №15200)

Нова урядова ініціатива кардинально змінює правила гри для всіх учасників дорожнього руху з метою гармонізації українського законодавства із нормами Європейського Союзу. Реформа передбачає кілька ключових блоків змін.

1. Зниження вікового цензу та принцип поступового доступу

Підліткам дійсно дозволять керувати певними видами транспорту раніше, але з чіткими обмеженнями щодо потужності та швидкості:

З 15 років (категорія АМ): дозволено керувати виключно мопедами та легкими квадроциклами з максимальною швидкістю до 45 км/год.

З 16 років (категорії А1, В1): відкривається доступ до легких мотоциклів та повноцінних квадроциклів.

З 17 років (категорії B, BE): дозволяється керувати легковим автомобілем, але виключно в супроводі досвідченого водія, який має стаж не менше двох років. Самостійно виїжджати на дорогу можна лише з 18 років.

З 20 років (категорія A): доступ до потужних мотоциклів за умови наявності дворічного стажу керування транспортом категорії А2 (або прямий доступ з 24 років).

З 21 року (категорії С, СЕ): керування вантажівками (або з 18 років, якщо водій здобув відповідну профільну освіту).

З 24 років (категорії D, DE): керування автобусами (або з 21 року за наявності професійної підготовки).

2. Європейська класифікація категорій

Система категорій стане більш розгалуженою. Окремо виділяються категорії для легких мопедів (АМ), мотоциклів різної потужності (А1, А2, А), а також для громадського електротранспорту — трамваїв і тролейбусів. Це спростить процедуру визнання українських посвідчень за кордоном.

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3. Юридичний статус цифрових документів

Електронні водійські права та техпаспорт у застосунку «Дія» тепер офіційно прирівнюються до паперових та пластикових аналогів. Патрульна поліція зобов’язана визнавати цифрові документи нарівні з фізичними. При цьому традиційні пластикові картки залишаються в обігу за бажанням водія.

4. Процедура захисту від безпідставних відмов

Сервісні центри МВС більше не зможуть відмовляти громадянам у реєстрації авто чи видачі прав без чіткого обґрунтування. Посадовці будуть зобов’язані офіційно аргументувати причину відмови, заздалегідь вислухавши пояснення водія та перевіривши документи. Несправедливе рішення можна буде оскаржити в Головному сервісному центрі або через суд.

5. Жорсткі правила для серйозних порушників

Водіям, яких суд позбавив права керування за важкі правопорушення (зокрема, за водіння у стані сп’яніння), автоматично анулюють увесь минулий досвід. Щоб повернути права, їм доведеться заново пройти позачерговий медичний огляд, а також скласти теоретичний і практичний іспити. Якщо термін позбавлення прав тривав понад рік, іспит доведеться складати на найвищу з раніше відкритих категорій.

6. Чіткі підстави для втрати чинності прав

Посвідчення водія офіційно визнаватиметься недійсним у разі:

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закінчення терміну його дії;

фізичної втрати документа водієм;

проведення процедури обміну;

якщо водій не забрав готовий документ із сервісного центру протягом одного року.

7. Підтримка ветеранів та людей з інвалідністю

Закон створює адаптовані умови для навчання та отримання водійських посвідчень особами з інвалідністю та ветеранами війни. Зокрема, ветерани з інвалідністю зможуть отримати цільову грошову допомогу у розмірі до 70 000 гривень для технічного переобладнання особистого автомобіля під власні фізичні потреби.

8. Оперативність впровадження технічних змін

Кабінет міністрів отримає розширені повноваження для регулювання технічних питань у сфері дорожнього руху. Багато суто профільних та організаційних деталей тепер вирішуватимуться на рівні урядових постанов, що дозволить оперативно адаптувати правила до нових вимог без тривалого ухвалення законів через парламент.

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