Чи правда, що квартири, в яких ніхто не живе, віддадуть ВПО

Останнім часом Telegram-канали поширювали твердження, що житло, яке тривалий час не використовується, планують передавати для розселення внутрішньо переміщених осіб. Оскільки автори таких дописів не вказували, кому саме належать ці об’єкти, у читачів виникало хибне уявлення, ніби влада може почати вилучати приватну власність громадян.

Центр стратегічних комунікацій Spravdi спростував маніпулятивні повідомлення про те, що в україні буцімто збираються віддавати для ВПО квартири, які роками стоять порожніми.

Які квартири планують передати ВПО

У Міністерстві розвитку громад та територій уточнили, що спільний проєкт із міжнародною організацією Habitat for Humanity (hfh) не торкається порожніх квартир приватних власників. Насправді ініціатива зосереджена на відборі цілісних об’єктів державної та комунальної власності. Це стосується будівель, земельних ділянок та іншої нерухомості, яка наразі пустує та має потенціал для переобладнання під житлові потреби.

Мова йде лише про майно державної чи комунальної власності.

Під час реалізації ініціативи планують задіяти

порожні житлові будинки, що перебувають на балансі громад,

гуртожитки, які наразі стоять незаселеними.

адміністративні споруди, що не використовуються,

неприватизовані квартири або будинки комунальної власності, на які немає спадкоємців.

Таким чином, жодного вилучення приватного житла у громадян не передбачено.

Як планують реалізовувати проєкт

До кінця березня заплановано відбір об’єктів і польові інспекції 60–70 будівель у трьох пілотних областях — Київській, Івано-франківській та Полтавській. Використання будь-яких об’єктів можливе лише за згодою власника або балансоутримувача. У відомстві наголошують, що до проєкту можуть долучатися й об’єкти приватної власності — але виключно за умови добровільної згоди власників передати їх для суспільних потреб.

У межах цієї ініціативи планують знайти найкращі способи, як перетворити наявні порожні будівлі на житлові приміщення. Головне завдання полягає у створенні бази для залучення коштів на реконструкцію та відновлення таких об’єктів, щоб забезпечити переселенців та вразливі верстви населення доступним дахом над головою. Коли процес відбору завершиться, фахівці розроблять конкретні інвестиційні плани для 10–15 найбільш придатних споруд. Одночасно з цим буде підготовлено практичне керівництво, де детально опишуть методи та інструменти для перепланування і переобладнання порожніх нежитлових будівель у житловий фон.