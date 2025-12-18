Чи правда, що російська економіка на грані краху: економіст пояснив

Сергій Фурса: Економічне зростання РФ закінчилося, попереду — шлях до «Венесуели» / © Associated Press

Економіст і блогер Сергій Фурса дав відповідь на питання, яке хвилює багатьох українців — чи дійсно російська економіка на грані краху і скоро імперія розвалиться.

Фурса одразу наголосив, що ні — на жаль, зараз РФ не на грані краху і не збирається розвалюватися.

«Але правда в тому, що Росія зараз знаходиться в найслабшій позиції, починаючи з 2022 року. І поки триває війна ситуація буде постійно погіршуватись. І всі ці войовничі заяви Путіна, де він знов показав Європі Кузькіну мать і знов поставив на бойове чергування „Орєшнік“, не мають вводити в оману», — сказав він.

За словами експерта, 2022 році Росія мала гроші, зброю, навчену армію і ефект несподіванки. Зараз ситуація для РФ кардинально змінилася.

Фурса стверджує, що Кремль вичерпав запас накоплених нафтодоларів. Економічне зростання закінчилось. Єдиний шлях — друк грошей, що неминуче веде до інфляції, знецінення рубля та дефіциту товарів

«Немає де гроші брати, можна тільки друкувати. Кожен день друку буде наближати до умовної „Вєнесуели“, з галапуючою інфляцією і дефіцитом товарів. Не відразу, але дуже однозначно. А дефіцит бюджету буде лишатись на шаленому рівні поки триває війна», — пояснив економіст.

За його словами, якщо росіяни будуть перекривати дефіцит бюджету протягом лише року друкарським верстатом, катастрофи не станеться. Просто поглибиться криза. Проте ситуація буде погіршуватись.

До того ж, саме зараз ціни на нафту найнижчі з 2021 року. А сам ринок для Росії став більш обмеженим. Ринок газу в Європі взагалі втрачено.

Сама Росія має брак трудових ресурсів і потребує міграції для своєї економіки.

«Але одночасно в Росії домінує фашизм, де закликають ненавидіти „інших“. І знов пастка. Без міграції стагнація в економіці буде ще більша. А міграція не можлива, бо в суспільстві поширюють атмосферу ненависті, а мігрантів хочу відправляти відразу на війну. Знов пастка», — зауважує Фурса.

Що стосується виробництва зброї, то Росія витратила основні запаси бронетехніки (танки, БТР), накопичені за часів СРСР. Виробництво ракет і дронів триває, але воно спрямоване на терор тилу, а не на стратегічні прориви на фронті.

Фурса розмірковує, що погіршення ситуації мало б змусити Кремль до справжніх переговорів, проте неадекватні заяви Путіна ставлять під сумнів його здатність тверезо оцінювати загрози для своєї країни.

«І коли він несе щось про „підсвінків“ то питання у його раціональності тільки зростає. Особливо коли людина, що дуже швидко послабила свою країну, надуває щоки і каже, що Росія, нарешті, здобула справжній суверенітет», — підсумував економіст.

