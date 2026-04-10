Чи скоротять соцвиплати: міністр зробив важливу заяву

У Мінсоцполітики пояснили, що в Україні готують зміни до системи допомоги.

© Національний банк України

Наразі в Україні не планують скорочувати базові соцвиплати. Скорочення можливі для деяких категорій українців. Утім, і це станеться за умови зміни підходу до виплат.

Про це заявив міністр соцполітики Денис Улютін в інтерв’ю Forbes.

«Скорочення соціальних видатків не має бути першим кроком. Загальний бюджет міністерства становить 476 млрд грн, з яких понад 200 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду. Зрізати це неможливо. Це гарантія, яку зобов’язані виплачувати», — наголосив очільник Мінсоцполітики.

Другий великий елемент видатків, понад 100 млрд грн, — це підтримка сімей і людей, які потрапили у складні життєві обставини. Саме тут, каже Улютін, «можливе скорочення, але лише через зміну підходу».

«Потрібен перехід від виплат „за статусом“ до підтримки на основі потреб, яка є строковою, адресною та з чітко визначеними правилами. Над цією концепцією працюємо», — заявив він.

За словами міністра, головне завдання Кабміну — не довести до того, щоб у країні були скорочені соціальні видатки.

«Це спільна робота урядової команди та парламенту. Зараз бюджети соціальних програм забезпечені і суттєвих ризиків немає. Бюджет Пенсійного фонду збалансований та бездефіцитний», — підсумував він.

Нагадаємо, в законопроєкті 15094 Верховної Ради йдеться про те, що частину соціальних виплат, які українці отримують зараз, можуть замінити на «базову соціальну допомогу». Зокрема, пропонують замінити виплати для малозабезпечених сімей і людей, які не мають права на пенсію, на базову соціальну допомогу.

