Чи стануть яйця елітним продуктом: міністр аграрної політики дав відповідь

Яйця / © Unsplash

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Від початку лютого яйця «просіли» в ціні майже до 5%, а у травні може відбутися зниження їх вартості. Таку заяву зробив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в інтервʼю "Укрінформу.

Так, Коваль відповів на розмови українців про те, що вартість яєць зростає «постійно в геометричній прогресії» і може перетворитися «на елітний продукт».

«Як міністр, я дуже радий, що яєчна промисловість добре розвивається сьогодні. У лютому, наприклад, трохи більше ніж 700 млн яєць було випродуковано в Україні, наприкінці березня — понад 900 млн, тобто йде зростання продуктивності, — це великий плюс. Із початку лютого яйця „просіли“ в ціні майже до 5%», — зауважив посадовець.

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За його словами, зазвичай у травні відбувається зниження, а ситуативний попит зростає на період Великодніх свят.

«І тут важливо розуміти, що Україна самозабезпечена більшістю продуктів. Нам не вистачає лише унікальних продуктів на кшталт цитрусових чи овочів», — наголосив Коваль.

Міністр підкреслив, що Україна є комплементарною частиною, і продає те, чого не вистачає Євросоюзу. «Якщо в них сьогодні дефіцит яєць, — будь ласка, ось українські яйця, також інші продукти, де в них дефіцит. Ми фактично є складником єдиного ринку Європи вже сьогодні», — пояснив посадовець.

Коваль також додав, що це «викривлена реальність» вважати, що якби Україна експортувала менше товарів, то ціни були б меншими.

Раніше міністр аграрної політики заявив, що ціна на хліб в Україні менша, ніж у всіх інших європейських країнах. Однак тут відіграє сильну роль купівельна спроможність країн.