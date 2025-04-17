ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
257
Час на прочитання
2 хв

Чи стануть яйця елітним продуктом: міністр аграрної політики дав відповідь

Коваль наголосив, що це «викривлена реальність» вважати, що якби Україна експортувала менше товарів, то ціни були б меншими.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Яйця

Яйця / © Unsplash

Від початку лютого яйця «просіли» в ціні майже до 5%, а у травні може відбутися зниження їх вартості. Таку заяву зробив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в інтервʼю "Укрінформу.

Так, Коваль відповів на розмови українців про те, що вартість яєць зростає «постійно в геометричній прогресії» і може перетворитися «на елітний продукт».

«Як міністр, я дуже радий, що яєчна промисловість добре розвивається сьогодні. У лютому, наприклад, трохи більше ніж 700 млн яєць було випродуковано в Україні, наприкінці березня — понад 900 млн, тобто йде зростання продуктивності, — це великий плюс. Із початку лютого яйця „просіли“ в ціні майже до 5%», — зауважив посадовець.

За його словами, зазвичай у травні відбувається зниження, а ситуативний попит зростає на період Великодніх свят.

«І тут важливо розуміти, що Україна самозабезпечена більшістю продуктів. Нам не вистачає лише унікальних продуктів на кшталт цитрусових чи овочів», — наголосив Коваль.

Міністр підкреслив, що Україна є комплементарною частиною, і продає те, чого не вистачає Євросоюзу. «Якщо в них сьогодні дефіцит яєць, — будь ласка, ось українські яйця, також інші продукти, де в них дефіцит. Ми фактично є складником єдиного ринку Європи вже сьогодні», — пояснив посадовець.

Коваль також додав, що це «викривлена реальність» вважати, що якби Україна експортувала менше товарів, то ціни були б меншими.

Раніше міністр аграрної політики заявив, що ціна на хліб в Україні менша, ніж у всіх інших європейських країнах. Однак тут відіграє сильну роль купівельна спроможність країн.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
257
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie