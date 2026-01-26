Чи "світить" українцям "Зимова підтримка" 2026 року: названо умови

Виплата 1000 грн у межах програми «Зимова підтримка» / © ТСН

Питання подовження програми «Зимова підтримка» на 2026 рік залишається відкритим. Міністр соцполітики України Денис Улютін розповів, від чого залежатиме рішення про виплату нової 1000 грн українцям.

Про це він сказав у інтерв’ю «РБК-Україна».

Улютін повідомив, що торік на державну програму виплати 1000 грн подали заявки 17,8 млн громадян. Фінансування цієї ініціативи вдалося забезпечити завдяки економії коштів за окремими програмами Міністерства соціальної політики.

«13 млн — це була наша попередня оцінка, виходячи з досвіду попередньої програми. Враховуючи, що у нас близько 15 млн людей отримують будь-які види соціальної допомоги, фінальна цифра була не така вже демонічна», — зазначив міністр.

За його словами, уряду ще доведеться проаналізувати результативність програми «Зимова підтримка».

«Ефективність витрачання коштів в даному випадку треба рахувати, і ми можемо потім це зробити з Мінекономіки та Мінфіном. Для цього треба більше даних. По-перше, треба знати точно, куди пішли кошти«, — наголосив Улютін.

Він також уточнив, що у попереднього року (йдеться про програму 2024-го) значна частина виплат була спрямована на оплату комунальних послуг, придбання ліків і товарів українського виробництва.

«Енергетики отримали ресурс в момент, коли їм потрібно відновлювати енергетику. Водоканали — теж. В цих сферах, можливо, змогли виплатити зарплату людям, і гроші пішли в споживання. І це певним чином підтримує економіку», — підсумував міністр.

Нагадаємо, 19 січня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що українці вже витратили 11,3 млрд грн із коштів «зимової тисячі». Близько 80% цих грошей пішли на оплату комунальних послуг, решта — на продукти, ліки та донати. Загалом допомогу отримали 17,8 млн осіб, включно з 3,5 млн дітей. Скористатися програмою можна до кінця червня 2026 року. Паралельно 374 тис. вразливих осіб отримали по 6500 грн, які переважно витрачають на одяг.