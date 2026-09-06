Чи уріжуть інші соцвиплати через "Пакунок школяра" - пояснення ПФУ

Українці вже подали понад 180 тисяч заявок у межах програми «Пакунок школяра» / © Associated Press

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Одноразова грошова допомога «Пакунок школяра» не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для отримання соціальної допомоги. Зокрема, ця виплата не впливає на визначення розміру державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї.

Про це повідомив Пенсійний фонд України.

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Як визначають розмір допомоги малозабезпеченій сім’ї

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї визначають як різницю між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

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Середньомісячний сукупний дохід — це дохід усіх членів малозабезпеченої сім’ї, обчислений у середньому за місяць за попередні шість місяців.

До такого доходу можуть входити зарплата, пенсія, стипендія, соціальні виплати, допомога по безробіттю та інші страхові виплати. Також враховують грошові перекази з-за кордону, дивіденди, кошти від оренди землі, продажу майна та інші доходи.

Чому «Пакунок школяра» не враховується

Постановою Кабінету Міністрів від 7 липня 2025 року № 809 передбачено, що розмір отриманої одноразової грошової допомоги учням перших класів «Пакунок школяра» не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї.

Це правило діє для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства, зокрема й для визначення розміру допомоги малозабезпеченій сім’ї.

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Нагадаємо, що батьки, чиї діти пішли цьогоріч до школи, можуть оформити державну допомогу «Пакунок школяра». Мова йде про одноразову виплату у розмірі 5 тисяч гривень.

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