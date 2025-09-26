ТСН у соціальних мережах

Чи варто українцям докуповувати стаж: конкретні розрахунки, коли це вигідно

Докупити стаж для пенсії — це рішення, яке може допомогти українцям отримати пенсію у 60 років, навіть якщо бракує кількох років офіційної роботи.

Скільки потрібно стажу для виходу на пенсію за віком 2025 року, яка вартість одного місяця стажу

Щоб вийти на пенсію у 2025 році у 60 років, потрібно мати щонайменше 32 роки страхового стажу. Якщо стажу менше, пенсію призначать лише у 63 роки, тобто доведеться чекати додатково цілих 3 роки без жодних виплат.

Вартість докупівлі одного місяця стажу розраховується так — береться мінімальна зарплата, 2025 року, це 8 000 гривень. З цієї суми відраховується 22%. Тобто за місяць стажу треба заплатити 1 760 гривень (8 000 × 0,22).

Чи вигідно купувати стаж для пенсії

Розглянемо приклад — людині не вистачає 3 роки і 10 місяців (всього 46 місяців) до потрібного стажу. Щоб придбати цей період, потрібно 1 760 гривень × 46 місяців = 80 960 гривень.

Розрахунок показує, що витрати на купівлю стажу окупаються менш ніж за рік. Якщо пенсія складає 8 000 гривень на місяць, то за 10 місяців людина отримує назад 80 000 гривень, тобто витрачені кошти повернуться приблизно за 10 місяців виплат. Далі кожна наступна пенсійна виплата — це вже чистий дохід для пенсіонера.

Що буде в такому випадку, якщо не купувати стаж? Якщо не докупити стаж і чекати пенсії до 63 років, доведеться пропустити 36 місяців пенсійних виплат. За три роки це понад 288 000 гривень, які пенсіонер не отримає — це майже у чотири рази більше за витрати на докупівлю стажу.

Щоб купити стаж, потрібно укласти договір з Пенсійним фондом (через електронний кабінет або особисто). Внести всю розраховану суму. Слідкувати, щоб інформація про докуплений стаж зʼявилась у вашому профілі Пенсійного фонду.

Кожна ситуація щодо пенсії індивідуальна: у людей різний трудовий стаж, заробітки, умови життя та потреби. Тому наведені розрахунки є лише прикладом, а для правильного рішення потрібно уважно вивчити власні дані: скільки років стажу не вистачає, який був розмір зарплати, як змінювалися внески, та які саме виплати очікуються. Варто звернутись до Пенсійного фонду або скористатися онлайн-калькулятором, щоб визначити найбільш оптимальний варіант саме для себе.

Загалом, купівля стажу — це реальна можливість оформити заслужену пенсію, не втрачаючи роки і гроші. Для більшості людей витрати повертаються дуже швидко, і докупівля стажу вигідна майже в усіх типовий ситуаціях, якщо не вистачає 1–4 роки до пенсії.

