Чи варто очікувати на крах економіки РФ: Буданов дав реалістичний прогноз

Проблеми вже істотні: Буданов про вплив санкцій та витрат на позицію Москви

Реклама

Економічні труднощі Росії не вплинуть на ситуацію на полі бою, але можуть вплинути на позицію Кремля щодо завершення війни.

Таку думку висловив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю «Суспільному».

Буданов розповів, що у бюджеті на 2026 рік Росія заклала на війну 46% всіх видатків.

Реклама

«Будь-яка країна не може розвиватись, нормально кудись рухатись, коли вона 46% на війну витрачає. Це неможливо», — вважає керівник ГУР.

На його думку, економічні труднощі Росії не вплинуть на саме поле бою, але на позицію росіян щодо завершення війни — «стовідсотково».

Водночас, Буданов відверто визнав, що, за нинішніх темпів, до економічного краху РФ ще дуже довго.

«Якщо війна триватиме так, як вона йде, а Росія рухатиметься вниз тими темпами, що зараз, — дуже довго. Але чи готова Росія так довго чекати? Це ще одне питання. Проблеми вже йдуть і вони істотні», — підсумував керівник ГУР.

Реклама

Раніше у The Washington Post з’ясували, що потрібно для того, аби путінська економіка війни зазнала краху.