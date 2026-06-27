Чи варто скуповувати долари: що буде курсом валют в Україні у липні

Курс валют. / © УНІАН

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В Україні протягом липня валютний ринок залишатиметься стабільним — без різких коливань. Другий місяць літа навряд чи стане місяцем валютних сенсацій.

Чому не буде різких коливань найближчим часом, розповів банкір Тарас Лєсовий у коментарі «УНІАН».

За його словам, валютний ринок працюватиме у режимі ''мінливої стабільності''. На валютний ринок у липні може тиснути передусім попит імпортерів — насамперед компанії, які закуповують пальне та енергоресурси. Інший фактор — нафті і пальне — якщо ціни різко зростатимуть, попит на валюту може посилитися.

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Водночас, за потреби Нацбанк має достатньо інструментів, щоб компенсувати надлишковий попит валютними інтервенціями та не допустити різких змін курсу.

Тарас Лєсовий зауважує, що не варто піддаватися паніці і скуповувати валюту. Вона може бути частиною заощадженьє

«Особливо якщо в людини є майбутні витрати за кордоном, наприклад, витрати на проживання, навчання чи лікування. Але накопичувати всі кошти у долар лише тому, що курс наблизився до 45 грн, не варто. Такий „вчинок“ є емоційним, без ознак прагматичності та зваженості», — каже він.

Курс долара

Лєсовий прогнозує, що курс долара може залишатися близько 45 грн, а також ситуативно рухатися вище. Втім, без ознак втратою гривні стійкості або контрольованості. Саме тому не має бути великого ажіотажу щодо скуповування американської валюти.

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«Найімовірніший діапазон коливань долара у липні складе 44,5-45,5 грн/дол. Українцям варто бути готовими, що позначка 45 грн може дедалі частіше з’являтися на цінниках в обмінниках і банках», — попередив банкір.

Курс євро

У липні курс євро може бути більш рухливим, ніж долара. Орієнтовний коридор складе 51–53 грн/євро. За словами банкіра, це пояснюється тим, що на євро впливає не лише ситуація в Україні, а й співвідношення євро до долара на світовому ринку.

«Якщо співвідношення пари євро/долар утримається в межах 1,14-1,18, то різких сюрпризів із євро також не очікується», — наголосив Лєсовий.

Як повідомлялося, в Україні зміняться правила поповнення карток через термінали. За новою постановою Нацбанку, тепер, щоб внести готівку, потрібно буде підтвердити свій номер телефону через одноразовий пароль в SMS або під час дзвінка. Без цього завершити операцію не вдасться.

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