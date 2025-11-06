Чи варто вкладати кошти у золото: фінансовий експерт дав відповідь

Золоті зливки / © Pixabay

Українцям не радять зараз всі кошти вкладати в золото.

Фінансовий експерт Олексій Козирєв в етері «КИЇВ24» розповів, що впливає на цінність металу.

«Зараз ситуація нестандартна, геополітична напруга дуже велика, плюс загрози інфляції по всьому світу. І люди просто, й інвестори уходять в золото як захисний актив. Це стандартна така ситуація», — зазначає Козирєв.

Втім, не варто зберігати в золоті усі кошти, достатньо 10-15%, наголошує він.

«Якщо геополітична ситуація у світі дещо покращиться, наприклад, між США і Китаєм дещо знизилися напруга, це відображається відразу на золоті. Якщо і долар буде укріплюватися, то ціна золота теж буде дещо зменшуватись. Тобто, золото — підстраховка», — пояснив експерт.

