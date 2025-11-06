- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 174
- Час на прочитання
- 1 хв
Чи варто вкладати кошти у золото: фінансовий експерт дав відповідь
Не варто зберігати в золоті усі кошти, достатньо 10-15%, наголошує фінансовий експерт Олексій Козирєв.
Українцям не радять зараз всі кошти вкладати в золото.
Фінансовий експерт Олексій Козирєв в етері «КИЇВ24» розповів, що впливає на цінність металу.
«Зараз ситуація нестандартна, геополітична напруга дуже велика, плюс загрози інфляції по всьому світу. І люди просто, й інвестори уходять в золото як захисний актив. Це стандартна така ситуація», — зазначає Козирєв.
Втім, не варто зберігати в золоті усі кошти, достатньо 10-15%, наголошує він.
«Якщо геополітична ситуація у світі дещо покращиться, наприклад, між США і Китаєм дещо знизилися напруга, це відображається відразу на золоті. Якщо і долар буде укріплюватися, то ціна золота теж буде дещо зменшуватись. Тобто, золото — підстраховка», — пояснив експерт.
Раніше ми писали про те, які долари не беруть банки та обмінники: на що обов’язково треба звернути увагу.