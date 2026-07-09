Чи варто зараз купувати товари на виплат: українцям дали важливу пораду

Чи варто зараз купувати товари на виплат / © Unsplash

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В Україні стрімко набирає популярності розрахунок за великі покупки частинами. Фахівці зазначають, що ця тенденція триватиме щонайменше до кінця 2026 року. Головні причини — інфляційні очікування, нестабільність валютного курсу та прагнення громадян завчасно «зафіксувати» вартість необхідних речей. Та чи вигідно зараз в Україні брати товари на виплат?

Про це розповів директор департаменту цифрового бізнесу, член правління Глобус Банку Володимир Солодкий для OBOZ.UA.

Чи варто зараз купувати товари на виплат

Експерт закликає не відкладати важливі покупки, але водночас радить виважено підходити до фінансового навантаження. Зараз можливість оплати частинами перетворилася з інструменту вимушеного придбання дорогих речей на повноцінний елемент планування власного бюджету.

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Протягом останнього року обсяги оформлених розтермінувань збільшилися на 5–7%, а середній чек під час закупівель іноді долає позначку в 100 тис. грн.

Серед товарів, які найчастіше купують на виплат, опиняються такі:

електроніка та гаджети — 35%;

побутова техніка — 25%;

товари для дому — 12%;

сезонне обладнання, зокрема кондиціонери та зарядні станції — 10%;

меблі — 8%;

товари для краси та здоров’я — 5%.

Окрім товарів, можливість розтермінування платежів охоплює і сферу послуг. Зокрема, споживачі все частіше розбивають платежі за ремонт, сантехнічні роботи, укладання плитки чи благоустрій ділянок.

На попит на таку послугу до кінця 2026 року впливатимуть перебіг подій на фронті та стабільність енергосистеми. У разі загострення проблем з електрикою очікується сплеск інтересу до генераторів, портативних станцій та іншого обладнання для автономного живлення.

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Щоб кредитування не стало тягарем, Володимир Солодкий радить заздалегідь розрахувати графік виплат. Регулярні внески не повинні виснажувати ваш бюджет, і залишати достатній резерв на базові потреби та форс-мажори.

«Правильне використання оплати частинами допомагає зберігати вільні кошти на випадок непередбачуваних витрат. Але для цього клієнт має чітко розуміти, яку суму щомісяця він готовий сплачувати без шкоди для свого бюджету», — пояснює фахівець.

Також фінансові експерти закликають утримуватися від емоційних покупок і прискіпливо вивчати деталі угод про розтермінування. За удаваним «безвідсотковим» розтермінуванням нерідко ховаються комісії або супутні платежі, які суттєво збільшують кінцеву ціну товару.

Попри все, рівень дисципліни серед громадян у питанні виплати розтермінувань та кредитів є доволі високим — українці сумлінно виконують свої фінансові зобов’язання.

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«Збереження хорошої кредитної історії зараз є елементом базової фінансової безпеки. Клієнти це добре розуміють, тому ставляться до розстрочки більш відповідально», — зазначив він.

Які купюри в Україні підробляють найчастіше

Нагадаємо, Національний банк України оприлюднив статистику щодо підроблених банкнот, де абсолютним лідером виявився долар США — його фальшивки виявляють усемеро частіше за гривневі, переважно в номіналі 100 доларів.

Українську валюту підробляють значно рідше: серед вилучених купюр найбільше підробок припадає на 500 гривень, рідше трапляються 200 та 1000 гривень, а дрібні номінали підробляють лише в одиничних випадках через недоцільність витрат.

Щоб не стати жертвою фальшивомонетників, НБУ радить перевіряти гроші одразу на місці, звертаючи увагу на водяні знаки, захисні стрічки, рельєф і голограми, а за потреби звертатися до банку на експертизу. Особливу пильність слід проявляти під час обміну валюти з рук або в неофіційних пунктах, де ризик натрапити на підробку найвищий.

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