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Чи вдарить 10% мито США по економіці України: відповідь міністерки
Нові мита США: український експорт обкладуть 10%, однак це не критично, кажуть у Мінекономіки.
Запроваджене США 10% мито на український експорт не є критичним. Окрім того, Україна має можливість домовитися про кращі умови, оскільки США відкриті до переговорів.
Про це міністерка економіки України Юлія Свириденко написала в Мережі.
«Що означають для України нові мита від США? Складно, але не критично«, — зазначила міністерка.
Вона зауважила, що для України діятиме загальне мито на 10%. Щодо держави немає якогось окремого вищого мита, як от щодо Молдови (31%) чи у ЄС (20%).
«Якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови», — запевнила Свириденко.
Вона також поінформувала, що Україна експортує до США понад 600 різних категорій товарів. З них 65 видів продукції — на суму понад 1 млн дол.
«Україна має, що запропонувати США як надійний союзник та партнер. Від справедливих мит виграють обидві наші країни», — зауважила міністерка.
Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив мито на весь імпорт до країни. Для усіх держав світу буде встановлено мито в розмірі щонайменше 10% практично на всі товари.