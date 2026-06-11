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Чи вдається українцям відкладати гроші: опитування показало шокувальну тенденцію
За даними опитування, лише 13% відкладають кошти з кожної зарплати, а 25% роблять це час від часу.
Більшість українців не мали змоги відкладати гроші протягом останніх двох років.
Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber, які навела народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.
В опитуванні взяли участь близько 20 тисяч користувачів. За його результатами, 62% респондентів не робили заощаджень протягом останніх двох років.
Ще 13% опитаних відкладають кошти з кожної зарплати, а 25% заощаджують час від часу, але не системно.
Водночас частка тих, кому вдається формувати заощадження, зменшилася. Якщо 2024 року таких було 44%, то 2026 року — вже 38%.
Серед тих, хто має заощадження, майже половина зберігає гроші готівкою вдома. Такий варіант обрали 46% респондентів. Ще 13% тримають кошти на банківських рахунках, 9% — на депозитах, а лише 1% — в облігаціях та інших цінних паперах.
Южаніна зауважила, що ці дані не є загальнонаціональним соціологічним дослідженням. Водночас, за її словами, результати показують важливу тенденцію: для значної частини громадян формування заощаджень залишається складним завданням, а довіра до традиційних фінансових інструментів зростає дуже повільно.
Нагадаємо, що деякі українці можуть втратити пільги. Йдеться про субсидію. Її подовжать не всім. Є категорії українців, яким потрібно подати нову заяву.