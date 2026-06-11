Чи вдається українцям відкладати гроші: опитування показало шокувальну тенденцію

Гроші

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Більшість українців не мали змоги відкладати гроші протягом останніх двох років.

Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber, які навела народна депутатка, членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

В опитуванні взяли участь близько 20 тисяч користувачів. За його результатами, 62% респондентів не робили заощаджень протягом останніх двох років.

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Ще 13% опитаних відкладають кошти з кожної зарплати, а 25% заощаджують час від часу, але не системно.

Водночас частка тих, кому вдається формувати заощадження, зменшилася. Якщо 2024 року таких було 44%, то 2026 року — вже 38%.

Серед тих, хто має заощадження, майже половина зберігає гроші готівкою вдома. Такий варіант обрали 46% респондентів. Ще 13% тримають кошти на банківських рахунках, 9% — на депозитах, а лише 1% — в облігаціях та інших цінних паперах.

Южаніна зауважила, що ці дані не є загальнонаціональним соціологічним дослідженням. Водночас, за її словами, результати показують важливу тенденцію: для значної частини громадян формування заощаджень залишається складним завданням, а довіра до традиційних фінансових інструментів зростає дуже повільно.

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