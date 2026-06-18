Чи впадуть ціни на пальне в Україні слідом за падінням нафти: експерт відповів

Зниження вартості нафти на світових ринках не запустить аналогічний процес на українських АЗС / © ТСН.ua

Реклама

Світове зниження цін на нафту найближчим часом не призведе до аналогічного здешевлення бензину та дизеля на українських АЗС.

Про це в ефірі Новини.LIVE заявив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ.

За його словами, зараз паливні компанії компенсують втрати, яких зазнали під час попереднього зростання цін на нафту.

Реклама

«Зараз період, коли нафтові компанії компенсують свої збитки, які вони отримали напередодні. І вони це робитимуть за рахунок надвисоких цін», — сказав експерт.

Окрім бажання мереж АЗС вийти в плюс, поверненню вартості пального до докризових рівнів заважає низка внутрішніх українських факторів. Економіст виділяє три головні причини:

Девальвація національної валюти: оскільки все пальне в Україні наразі імпортне, будь-яке послаблення гривні автоматично закладається у фінальну вартість на заправках.

Воєнні ризики: складна логістика, ризики знищення нафтобаз і постійні обстріли змушують бізнес закладати більшу маржу на покриття можливих втрат.

Загальна невизначеність: ринок адаптується до нестабільних умов постачання, що також унеможливлює різке зниження роздрібних цін.

«Не треба чекати, що скоро відкоригуються ціни на пальне до кризового рівня. Вони залишатимуться на такому завищеному рівні ще досить довго. А може, й назавжди», — підсумував Олексій Кущ.

Нагадаємо, що ціни на нафту різко змінилися після звістки про угоду США та Ірану.

Реклама

Раніше ми писали, що війна з Іраном докотилася до наших супермаркетів і вдарила по цінах.

Новини партнерів