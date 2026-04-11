Чи вплине робота за кордоном на розмір пенсії в Україні: відповідь експерта

Стаж, отриманий за кордоном не вплине на розмір виплат від ПФУ

Українці, які тривалий час працювали за кордоном, сьогодні часто цікавляться, чи можна врахувати цей стаж під час оформлення пенсії вдома. Ці закордонні роки дійсно допоможуть швидше отримати право на заслужений відпочинок, проте саму суму виплат від ПФУ вони ніяк не збільшать.

Усі нюанси зарахування іноземного трудового стажу та перелік необхідних документів детально пояснив незалежний пенсійний експерт Віктор Богданов у коментарі виданню «На пенсії».

Чи зарахують стаж з Італії та чи зросте пенсія

Головний нюанс полягає в тому, що Україна наразі не має чинної пенсійної угоди з Італією. Це означає, що стаж, набутий у цій країні, фахівці ПФУ врахують, але виключно для визначення права на призначення пенсії.

Тобто італійські роки допоможуть українцю «добрати» необхідний мінімум стажу для виходу на пенсію. Однак на саму суму щомісячних виплат в Україні цей закордонний період ніяк не вплине — пенсія через це не збільшиться.

Які документи потрібні для ПФУ

Щоб підтвердити свою легальну роботу в Італії, майбутньому пенсіонеру необхідно підготувати чіткий пакет документів. Базовим є паспорт або ID-картка громадянина України.

Головним документом виступає довідка з італійського пенсійного органу (INPS). Зазвичай це папери з назвами «Certificazione dei contributi versati» або «Estratto conto assicurativo». У них обов’язково мають бути вказані дати початку і закінчення роботи, дані роботодавця та факт сплати внесків.

Також можна додати копії трудових договорів, хоча це не є обов’язковою вимогою. Важливо пам’ятати, що всі іноземні довідки повинні мати нотаріально засвідчений переклад українською мовою.

Як подати заявку онлайн: покрокова інструкція

Для зручності громадян Пенсійний фонд передбачив можливість подати всі документи дистанційно через свій вебпортал. Алгоритм дій складається з шести кроків:

Зайдіть на сайт Пенсійного фонду України. Відкрийте розділ «Електронні послуги». Оберіть опцію «Зарахування страхового стажу за кордоном». Завантажте скановані копії довідки з Італії, її нотаріального перекладу та документа, що посвідчує особу. Заповніть електронну форму, вказавши країну, період роботи та роботодавець. Надішліть заяву на розгляд та обов’язково збережіть підтвердження про її подання.

Після отримання документів ПФУ може самостійно звертатися до італійських колег для перевірки даних, тому процес підтвердження іноді триває кілька місяців. Експерти радять звертатися до ПФУ заздалегідь.

З якими країнами діють інші правила

На відміну від Італії, з деякими державами Україна уклала спеціальні міжнародні угоди. У таких випадках закордонний стаж зараховується за іншими правилами і подекуди може впливати на розмір самої пенсії.

До переліку таких країн належать: Іспанія, Португалія, Польща, Словаччина, Чехія, Болгарія, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан. Точні умови та правила для кожної окремої країни варто уточнювати безпосередньо у фахівців Пенсійного фонду.

Нагадаємо, в Україні змінили правила нарахування пенсій. Відтепер трудовий стаж буде підтверджуватися через електронні реєстри.