Чи вплине підвищення тарифів США на економіку України: Зеленський відповів

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський прокоментував торгову війну Трампа, коли Штати запровадили мито на весь імпорт для всіх країн світу.

Про це глава держави сказав сьогоднішньому брифінгу представниками медіа.

«Що стосується тарифів, товаровобіг дуже малий у Україні зі Сполученими Штатами Америки. Для економіки це дуже добре, зрозуміло. А щодо питання тарифів, вони впливати на нас не будуть, в цілому на нашу економіку», — запевнив він.

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Також Зеленський стверджує, що нова митна політика США не впливає на постачання зброї.

«Друга історія, той об’єм, де ми бачимо, у нас сьогодні 3,5-3,8 млрд товаровобіг між нами і Сполученими Штатами Америки. Ми розуміємо, які мита були ще до цього на нашу металургію. На металургію у нас було 25% ще раніше. А потім, після початку повномасштабної війни тариф був зменшений і мені здається, на сьогодні він не здається, я знаю, він повернувся. Тобто, я маю на увазі, це не ті об’єми, про які сьогодні можна говорити з якимось проблемами. Для нас це не є проблемою», — каже президент.

Нагадаємо, що Трамп запровадив мито на весь імпорт до США для всіх країн світу. В Мінекономіки України розповіли, чи вдарить 10% мито США по нашій економіці.

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