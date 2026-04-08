ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
169
Час на прочитання
1 хв

Чи впливає ціна пального на продукти: експерт зробив несподівану заяву

Експерт Сергій Куюн заявив, що здорожчання пального майже не впливає на ціни продуктів, адже паливна складова у їхній собівартості є мінімальною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чи впливає ціна пального на продукти: експерт зробив несподівану заяву

Ціни на бензин і продукти / © Associated Press

В Україні зростання цін на продукти часто пояснюють здорожчанням пального. Однак його вплив на вартість товарів в магазинах є мінімальним.

Про це в ефірі телеканалу «КИЇВ24» заявив експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн.

«Паливна складова в собівартості продуктів мізерна», — сказав він.

За його словами, навіть нинішнє зростання цін на бензин не може автоматично спричиняти різке подорожчання продуктів, зокрема на десятки відсотків.

Експерт наголосив, що при аналізі цін варто враховувати не лише ситуацію на паливному ринку, а й механізми формування вартості самих товарів.

Особливо це стосується продуктів харчування, щодо яких у споживачів останнім часом виникає дедалі більше запитань.

Ціни на пальне знову підвищилися

На деяких українських АЗС 8 квітня зросла вартість євродизелю. Ціни вже дійшли до 97 грн за літр.

А вартість бензину на заправках України 8 квітня, зокрема, марки А-95 додала 59 коп., а подекуди і 1,40 грн.

Зріс у ціні також А-100.

Дата публікації
Кількість переглядів
169
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie