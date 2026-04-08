Чи впливає ціна пального на продукти: експерт зробив несподівану заяву

Ціни на бензин і продукти / © Associated Press

В Україні зростання цін на продукти часто пояснюють здорожчанням пального. Однак його вплив на вартість товарів в магазинах є мінімальним.

Про це в ефірі телеканалу «КИЇВ24» заявив експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн.

«Паливна складова в собівартості продуктів мізерна», — сказав він.

За його словами, навіть нинішнє зростання цін на бензин не може автоматично спричиняти різке подорожчання продуктів, зокрема на десятки відсотків.

Експерт наголосив, що при аналізі цін варто враховувати не лише ситуацію на паливному ринку, а й механізми формування вартості самих товарів.

Особливо це стосується продуктів харчування, щодо яких у споживачів останнім часом виникає дедалі більше запитань.

Ціни на пальне знову підвищилися

На деяких українських АЗС 8 квітня зросла вартість євродизелю. Ціни вже дійшли до 97 грн за літр.

А вартість бензину на заправках України 8 квітня, зокрема, марки А-95 додала 59 коп., а подекуди і 1,40 грн.

Зріс у ціні також А-100.