Чи враховують "Зимову підтримку" у разі призначення субсидії

Субсидія

Одноразова грошова допомога за програмою «Зимова підтримка» не впливатиме на призначення житлової субсидії, адже не враховується до сукупного доходу домогосподарства.

Про це зазначили у Пенсійному фонді.

Житлова субсидія обчислюється з урахуванням середньомісячного сукупного доходу домогосподарства.

До сукупного доходу включаються, зокрема, заробітна плата, пенсія, стипендія, крім соціальної, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам із їх числа, соціальні виплати, допомога по безробіттю, інші страхові виплати, грошові перекази, отримані з-за кордону, дивіденди від цінних паперів. Інші доходи, а також кошти, отримані особою від оренди землі, продажу майна.

Водночас відповідно до постанови Кабінету міністрів №1433 «Деякі питання підтримки окремих категорій осіб для проходження зимового періоду 2025/26 року „Зимова підтримка“ розмір отриманої одноразової грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для отримання всіх видів соціальної допомоги, зокрема житлових субсидій.

Нагадаємо, в Україні стартувала програма «Зимова підтримка». Від 15 листопада почався прийом заявок на одноразову виплату 1000 гривень. Оформити допомогу можна для себе і для дитини.

Використати кошти можна буде на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги.

Подати заявку можна до 24 грудня 2025 року. Гроші нарахують на картку Національний кешбек для виплати, їх можна витратити до 30 червня 2026 року.

Кабмін очікує, що програмою «Зимова підтримка» взимку 2025-2026 років скористаються від 10 до 14 мільйонів українців.