Закінчення війни в Україні ще не видно, тому потрібно готуватись — міністр фінансів

Гроші

Через тривалу війну Україна наступного року потребуватиме більше зовнішнього фінансування, ніж 2025-го. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, непокритий дефіцит держбюджету на 2026 рік становить €16 млрд. Про це він заявив під час щорічної конференції YES «Як нам завершити війну», організованої Фондом Пінчука.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Нам потрібно більше грошей, ніж цього року. Ми ще не бачили фінальної стадії цієї війни, тому нам потрібно готуватися. Мені необхідно покрити €16 млрд на наступний рік», — підкреслив Марченко.

Міністр додав, що розрахунки тривають і Україна сподівається узгодити питання фінансування з міжнародними партнерами, оскільки це є ключовим для країни.

Коментуючи ініціативу президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо репараційного кредиту Україні під заставу заморожених російських активів, Марченко назвав підхід європейських колег «креативним».

Він зазначив, що партнери намагаються розробити механізми, які дозволять використовувати ці кошти без їхньої реальної конфіскації. Міністр привітав такі зусилля, але уточнив, що обговорення конкретних деталей механізму ще тривають.

Раніше, 18 серпня, Сергій Марченко оцінив фінансовий розрив на 2026-2027 роки у $37 млрд. Він зазначив, що потреба у зовнішньому фінансуванні на 2026 рік становить $45 млрд, але частина цієї суми буде покрита коштами, отриманими 2025 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік, у якому напрямками фінансування визначено індексацію пенсій, підтримку соціальних програм та демографічних ініціатив, допомогу ветеранам, розвиток бізнесу та агропромислового сектора, культурні проєкти та публічні інвестиції для модернізації країни.

Раніше ми писали про те, що міністр фінансів України Сергій Марченко заявляв — в умовах війни та непередбачуваного розвитку подій дуже складно прогнозувати як потреби держбюджету, так і джерела його фінансування.