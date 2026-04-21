Чи вистачить Україні пального весною: Зеленський відповів

Україна забезпечена пальним на квітень і травень, попри події на Близькому Сході

Попри загострення на Близькому Сході, Україна забезпечена пальним — принаймні на квітень і травень точно.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з урядовцями.

Він наголосив, що в умовах кризи через війну в Ірані важливо виконати повністю домовленості щодо постачання в Україну необхідних обсягів пального. Зеленський запевнив, що на квітень і травень обсяги забезпечені.

«Друге: вже на цей тиждень готуємо зустріч у форматі енергетичного „Рамштайну“, і маємо прискорити отримання необхідного фінансування для відновлювальних робіт, а також побудови захисту об’єктів енергетики», — додав глава держави.

Також економіст попередив, що пальне в Україні може подорожчати до 120 гривень за літр, якщо ескалація на Близькому Сході триватиме.