Чи витрачатимуть в Україні великі кошти на перейменування "копійок": пояснення НБУ

Національний банк України офіційно заперечив інформацію, що поширюється у соцмережах та окремих медіа, щодо значних державних витрат на зміну назви розмінної монети з «копійки» на «шаг».

Про це вони повідомили у Telegram-каналі НБУ.

У НБУ наголосили, що закупівля обладнання для знищення грошей, яку автори маніпуляцій називають «доказом» зайвих витрат, насправді є частиною планової роботи та не пов’язана з ініціативою щодо нової назви монет.

Чому реформа не потребує додаткових коштів

У НБУ пояснюють, що зміна назви розмінної монети на питомо українську «шаг» не вимагає жодних додаткових асигнувань із державного бюджету чи фінансових вливань від самого регулятора. Усі виробничі та організаційні процеси відбуватимуться в межах уже передбачених операційних витрат на виготовлення готівки.

Крім того, Нацбанк не планує одномоментного вилучення копійок з обігу. Монети номіналом «50 копійок» та «50 шагів» будуть законними платіжними засобами одночасно, а заміна відбуватиметься поступово в міру природного зношення старих грошей.

Навіщо НБУ купує нове обладнання

Чутки про те, що Нацбанк нібито закуповує техніку спеціально для знищення копійок після перейменування, є неправдивими. За інформацією НБУ, насправді процес закупівлі спеціалізованого обладнання марки Monea (вартістю 12,6 млн грн) розпочався ще у 2024 році для потреб поточної утилізації.

«Наголошуємо, що це маніпуляція! Така інформація не відповідає дійсності. Ця закупівля ніяк не пов’язана з ініціативою щодо шагів. Йдеться про звичайну операційну діяльність НБУ», — зазначають у прес-службі регулятора.

Також додають, що необхідність оновлення техніки пояснюється тим, що з 2019 року з обігу вилучаються монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, а з жовтня 2025 року почалося вилучення 10-копійчаних монет. Наразі у сховищах накопичилося близько 800 тонн непридатних монет, а загальний обсяг брухту, який потребує знищення, найближчим часом сягне 1 200 тонн.

Економічна вигода від утилізації

За інформацією Нацбанку, старе обладнання Банкнотно-монетного двору працює повільно: на знищення наявних запасів знадобилося б понад дев’ять років. Нове устаткування впорається за чотири роки. При цьому процес знищення є не лише обов’язковим, а й прибутковим для держави.

«Вилучені монети НБУ має утилізувати, знищивши мотиви зображення та перетворивши на брухт. Такий брухт продається на спеціальних аукціонах. Наприклад, лише у 2025 році дохід Національного банку від його продажу становив близько 29,3 млн грн», — пояснюють у Нацбанку.

За розрахунками фахівців, протягом наступних кількох років реалізація металевого брухту може принести до 153 млн грн доходу. Ця сума вдесятеро перевищує витрати на закупівлю нового обладнання, що робить процес економічно виправданим та вигідним для бюджету.

Що відомо про «шаг»

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровали законопроєкт № 14093, яким пропонується змінити назву розмінної монети — копійки. Українську розмінну монету пропонують назвати «шагом».

Раніше повідомлялося, очільник Національного банку Андрій Пишний висловив сподівання, що Україна перейде на шаги замість копійок до 2 вересня 2026 року. Водночас він не виключає, що такий перехід можливий ще цьогоріч.

В Україні поступово вилучать монети номіналом 10 копійок (від 1 жовтня 2025 року), а раніше з обігу були повністю виведено монети 1, 2, 5 та 25 копійок. Усі ці монети залишаються платіжним засобом, але, потрапляючи до банків, більше не повертаються в обіг.

Раніше повідомлялося, після перейменуванян вилучати монети Нацбанк не буде, а в найближчі роки усі копійки взагалі вийдуть з обігу.