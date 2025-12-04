Чи заберуть доплати вчителям після зростання зарплати: у МОН пояснили

Вчителі

У проєкті Державного бюджету на 2026 рік передбачено суттєве збільшення фінансування освітньої сфери. Зокрема, заплановане підвищення заробітних плат вчителям на 30% з 1 січня. Міністерство освіти і науки (МОН) України запевнило освітян, що ця зміна не матиме жодного впливу на збереження додаткових виплат, які були запроваджені раніше.

Про це повідомляє «РБК-Україна».

Доплати зберігаються без змін

У відомстві наголосили, що зростання основної заробітної плати не торкнеться доплати за роботу в несприятливих умовах праці, яку вчителі почали отримувати з 2025 року.

Актуальні розміри доплат, які зберігаються:

2 000 гривень (2 600 грн до оподаткування) — для більшості педагогів.

4 000 гривень (5 200 грн до оподаткування) — для вчителів, які працюють очно на прифронтових територіях.

Ці додаткові виплати, запевнили у МОН, залишаються чинними без змін протягом усього періоду воєнного стану. Після його скасування доплата буде продовжуватися до кінця того календарного року, в якому воєнний стан буде припинено.

Нагадаємо, Верховна Рада 3 грудня в цілому ухвалила законопроєкт «Про державний бюджет на 2026 рік». У держбюджеті-2026 передбачено перше від 2023 року підвищення соціальних стандартів. Водночас, оборонні видатки, закладені на рівні 2,8 трлн грн, фактично будуть нижчими, ніж цьогоріч.

