Чи загрожує гривні обвал: прогноз курсу долара на осінь

Курс долара до гривні / © ТСН.ua

Україна увійшла до четвертого кварталу із відносно стабільним курсом долара, проте громадяни хвилюються: чи можливий обвал гривні цієї осені? Експерти наголошують, що ризики мінімальні, оскільки Нацбанк України має рекордні резерви у понад 40 млрд дол.

Про це пише OBOZ.UA.

Стан валютного ринку

За даними КИТ Group, ринок залишається стабільним. Вересневе зниження ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США вже враховане, і подальша динаміка залежатиме від рішень ФРС та Євроцентробанку.

«Саме ці зовнішні фактори залишаються головними та найбільш потужними драйверами для курсу гривні», — пояснюють спеціалісти.

Водночас Нацбанк має рекордні резерви у понад 40 млрд дол.

«Вони дозволяють регулятору гнучко керувати ринком та спрямовувати рух курсу гривні у прогнозованих межах», — додають у КИТ Group.

Роль НБУ

Економіст Олег Гетьман наголошує, що саме НБУ фактично визначає курс: «Нині це єдиний, глобальний та переважаючий фактор. Усі інші — просто дрібниця порівняно з ним».

За його словами, регулятор утримує ситуацію завдяки валютним інтервенціям і приходу валюти від партнерів на суму 35-50 млрд дол. на рік.

Чи можливий обвал гривні?

Ані на готівковому ринку, ані серед експертів не прогнозують різкого падіння гривні. Вірогідна лише помірна девальвація.

«Основний драйвер — це поведінка долара у парі з євро… Окрім волі НБУ — він своїми рекордними резервами здатен керувати ринком і котируваннями», — кажуть у КИТ Group.

Гетьман додає: навіть 2026 року курс не перевищить 43 грн/дол. «бо НБУ передусім таргетує інфляцію через курс».

Ризики обвалу пов’язані лише з масштабними зовнішніми потрясіннями — різким погіршенням безпекової ситуації чи перебоями з міжнародним фінансуванням. Проте, за словами експертів, партнери не планують зменшувати підтримку.

Яким буде курс долара восени та до кінця року?

У КИТ Group очікують курс у межах 41,3-42 грн/дол. до кінця року. Гетьман також прогнозує коливання в межах 30-50 коп.

Аналітики попереджають: жовтень може стати найскладнішим місяцем через ризики атак на енергетичну інфраструктуру, перебіг бойових дій та важливість узгодження зовнішнього фінансування.

«Однак НБУ зберігає контроль над ситуацією і готовий оперативно реагувати», — підкреслює банкір Сергій Мамедов.

Керівниця аналітичного департаменту «Фінансового пульсу» Діляра Мустафаєва прогнозує жовтневий курс у межах 41,4-42,4 грн/дол, Мамедов — 41,2-42,2 грн/дол.

Що робити вкладникам?

Фахівці радять диверсифікувати заощадження.

«Ми радимо тримати баланс долара і євро, формуючи валютну ліквідність поступово», — пояснюють у КИТ Group.

При цьому важливо користуватися лише послугами ліцензованих обмінників і звертати увагу на якість купюр.

Гетьман додає, що варто також розглядати військові облігації з дохідністю 16-17% у гривні, депозити та облігації внутрішньодержавної позики (ОВДП) — як інструменти збереження і примноження капіталу.

До слова, експерти в коментарі ТСН.ua спрогнозували до 5 жовтня подальше плавне зростання курсу долара, який може наблизитися до 42 грн у продажу, проте різкого обвалу гривні не прогнозується. Експерти радять купувати долар для «стратегічного запасу», обережно вкладатися в короткострокові гривневі депозити і не продавати валюту без нагальної потреби.