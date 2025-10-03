- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 152
- Час на прочитання
- 3 хв
Чи загрожує гривні обвал: прогноз курсу долара на осінь
Помірна девальвація гривні можлива, але різкого падіння експерти не прогнозують, навіть зважаючи на ризики атак на енергетику.
Україна увійшла до четвертого кварталу із відносно стабільним курсом долара, проте громадяни хвилюються: чи можливий обвал гривні цієї осені? Експерти наголошують, що ризики мінімальні, оскільки Нацбанк України має рекордні резерви у понад 40 млрд дол.
Про це пише OBOZ.UA.
Стан валютного ринку
За даними КИТ Group, ринок залишається стабільним. Вересневе зниження ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США вже враховане, і подальша динаміка залежатиме від рішень ФРС та Євроцентробанку.
«Саме ці зовнішні фактори залишаються головними та найбільш потужними драйверами для курсу гривні», — пояснюють спеціалісти.
Водночас Нацбанк має рекордні резерви у понад 40 млрд дол.
«Вони дозволяють регулятору гнучко керувати ринком та спрямовувати рух курсу гривні у прогнозованих межах», — додають у КИТ Group.
Роль НБУ
Економіст Олег Гетьман наголошує, що саме НБУ фактично визначає курс: «Нині це єдиний, глобальний та переважаючий фактор. Усі інші — просто дрібниця порівняно з ним».
За його словами, регулятор утримує ситуацію завдяки валютним інтервенціям і приходу валюти від партнерів на суму 35-50 млрд дол. на рік.
Чи можливий обвал гривні?
Ані на готівковому ринку, ані серед експертів не прогнозують різкого падіння гривні. Вірогідна лише помірна девальвація.
«Основний драйвер — це поведінка долара у парі з євро… Окрім волі НБУ — він своїми рекордними резервами здатен керувати ринком і котируваннями», — кажуть у КИТ Group.
Гетьман додає: навіть 2026 року курс не перевищить 43 грн/дол. «бо НБУ передусім таргетує інфляцію через курс».
Ризики обвалу пов’язані лише з масштабними зовнішніми потрясіннями — різким погіршенням безпекової ситуації чи перебоями з міжнародним фінансуванням. Проте, за словами експертів, партнери не планують зменшувати підтримку.
Яким буде курс долара восени та до кінця року?
У КИТ Group очікують курс у межах 41,3-42 грн/дол. до кінця року. Гетьман також прогнозує коливання в межах 30-50 коп.
Аналітики попереджають: жовтень може стати найскладнішим місяцем через ризики атак на енергетичну інфраструктуру, перебіг бойових дій та важливість узгодження зовнішнього фінансування.
«Однак НБУ зберігає контроль над ситуацією і готовий оперативно реагувати», — підкреслює банкір Сергій Мамедов.
Керівниця аналітичного департаменту «Фінансового пульсу» Діляра Мустафаєва прогнозує жовтневий курс у межах 41,4-42,4 грн/дол, Мамедов — 41,2-42,2 грн/дол.
Що робити вкладникам?
Фахівці радять диверсифікувати заощадження.
«Ми радимо тримати баланс долара і євро, формуючи валютну ліквідність поступово», — пояснюють у КИТ Group.
При цьому важливо користуватися лише послугами ліцензованих обмінників і звертати увагу на якість купюр.
Гетьман додає, що варто також розглядати військові облігації з дохідністю 16-17% у гривні, депозити та облігації внутрішньодержавної позики (ОВДП) — як інструменти збереження і примноження капіталу.
До слова, експерти в коментарі ТСН.ua спрогнозували до 5 жовтня подальше плавне зростання курсу долара, який може наблизитися до 42 грн у продажу, проте різкого обвалу гривні не прогнозується. Експерти радять купувати долар для «стратегічного запасу», обережно вкладатися в короткострокові гривневі депозити і не продавати валюту без нагальної потреби.